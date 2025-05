»Z Ursulo von der Leyen imamo en velik problem«

IZJAVA DNEVA

"Evropa je vsekakor na veliki preokretnici. Skrajni čas je, da stopi skupaj in gradi na tem, kar jo združuje, to pa je emancipatorna tradicija od antike in krščanstva do razsvetljenstva. Antievropska politika, ki jo je s pozicije moči ubral Trump, je lahko velika priložnost za Evropo, ki bi se morala pogumno lotiti svojih osnovnih parametrov. Doseči bi morali nov, jasen družbeni konsenz, se otresti odvisnosti od Amerike, ki je spremljala povojno ureditev, in zaobrniti neoliberalne mantre. Navsezadnje je prav Trump s politiko protekcionizma in delitve interesnih območij temu zadal krepak udarec."

"Z Ursulo von der Leyen oziroma trenutno postavitvijo Evrope imamo seveda en velik problem. Ideja, da je treba desnim gibanjem dajati neke koncesije, da se ne bi razraščala, je popolnoma zgrešena. Tako bodo desna gibanja le profitirala. Evropska levica bi morala stopiti iz defenzivne pozicije, v kateri je tičala ves čas neoliberalizma. Večinoma se je le odzivala na ekscese in odstopala od svojih načel."

(Mladen Dolar, redni profesor na oddelku za filozofijo ljubljanske filozofske fakultete, o tem, ali se bo EU uspelo upreti populizmom, ki jo šibijo ter ali bo zmogla graditi na vrednotah, na katerih je bila utemeljena; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)