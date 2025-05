Zavrnitev zakona na referendumu, volilna udeležba precej nizka

Delni neuradni izidi referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti

© STA

Delni neuradni izidi referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti kažejo, da bo nasprotnikom zakona uspelo doseči kvorum za zavrnitev zakona. Proti zakonu se je sicer izreklo več kot 92 odstotkov volivcev, ki so se udeležili referenduma. Volilna udeležba je bila precej nizka oziroma okoli 25-odstotna.

Izidi po več kot 99 odstotkih preštetih glasovnic

© DVK

Po več kot 99 odstotkih preštetih glasovnic se je proti zakonu izreklo nekaj več kot 400.000 volivcev.

Proti je torej glasovalo 92,51 odstotka volivcev, za uveljavitev zakona pa 7,49 odstotkov.

Po skoraj vseh preštetih glasovnicah z referenduma je proti zakonu glasovalo 403.153 volivcev oziroma 92,52 odstotka, za njegovo uveljavitev pa se jih je izreklo 32.597 oziroma 7,48 odstotka.



Tisti, ki so se udeležili referenduma, so oddali tudi 2999 neveljavnih glasovnic, kažejo delni neuradni izidi po preštetih 99,97 odstotka preštetih glasovnic. To predstavlja 0,68-odstoten delež oddanih glasovnic, kar ne odstopa od deležev neveljavnih glasovnic na preteklih referendumih.

Za končni izračun kvoruma bo sicer ministrstvo za notranje zadeve pripravilo še podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja in tistih, ki so v tem času volilno pravico še pridobili, sicer pa (kot kaže) je bil kvorum za zavrnitev zakona dosežen.

Volivci so se na referendumu izrekali za ali proti uveljavitvi zakona, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Poslanec Svobode: "Rezultati referenduma ne bodo spremenili ničesar"

Poslanec Svobode Dean Premik je prve rezultate referenduma, pospremil z besedami, da ne bodo spremenili ničesar. Dodatki se bodo izplačevali bodisi po novem bodisi po starem zakonu, je dejal v izjavi v štabu za Televizijo Slovenija.

Poslanec se je v odzivu najprej zahvalil vsem volivcem in volivkam, ki so prisluhnili pozivu Svobode in se niso "udeležili tega nepotrebnega referenduma", nato pa tudi tistim, ki so glasovali za zakon. Ob tem se je obregnil ob pozive predlagateljev na volišča tudi med volilnim molkom, da bi dosegli zavrnitveni kvorum.

Zbiranje podpisov za referendum o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke

© Borut Krajnc

"Ne pričakujem ničesar, ker že ves čas poudarjamo, da se bodo dodatki izplačevali po novem ali starem zakonu iz leta 1974, kakršenkoli bo rezultat na tem referendumu," pa je dejal poslanec glede visokega nasprotovanja zakonu tistih, ki so se referenduma udeležili.