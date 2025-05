»Ta poteza je v interesu celotnega sveta«

ZDA in Kitajska so dosegle dogovor o znižanju vzajemnih carin za 90 dni

ZDA in Kitajska so dosegle dogovor o znižanju vzajemnih carin za 115 odstotnih točk za obdobje 90 dni, so danes povedali po pogovorih v Ženevi v Švici. Največji svetovni gospodarstvi sta tako stopili korak nazaj v trgovinski vojni, ki je zatresla finančne trge in okrepila strah o globalni recesiji, poročajo tuje tiskovne agencije.

V skladu z dogovorom se bodo ameriške carine na uvoz iz Kitajske znižale s 145 na 30 odstotkov, kitajske carine na uvoz iz ZDA pa s 125 na 10 odstotkov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

"Dosegli smo dogovor o 90-dnevnem premoru," je v izjavi za medije povedal ameriški finančni minister Scott Bessent. Obe strani bosta znižali carine za 115 odstotnih točk.

Pogovori v Ženevi so bili prvi uradni med največjima svetovnima gospodarstvoma, odkar je ameriški predsednik Donald Trump sprožil carinsko vojno med državama. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se bodo pogajanja med Washingtonom in Pekingom nadaljevala.

Bessent je pogovore s podpredsednikom kitajske vlade He Lifengom in mednarodnim trgovinskim predstavnikom Li Chenggangom opisal kot "produktivne" in "trpežne". "Obe strani sta pokazali veliko mero spoštovanja," Bessentove besede še povzema AFP.

"Obe strani sta pokazali veliko mero spoštovanja."



Scott Bessent,

ameriški finančni minister

Trump je kitajski uvoz prejšnji mesec obremenil s carinami do 145 odstotkov, Kitajska pa je odgovorila s 125-odstotnimi carinami na vse ameriške izdelke, a je hkrati napovedala, da ne bo uvedla dodatnih ukrepov, tudi če bi ZDA še dvignile carinske stopnje.

Po pogovorih v Ženevi sta strani v skupni izjavi zapisali, da sta vzpostavili mehanizem za nadaljnje pogovore o gospodarskih in trgovinskih odnosih.

Kitajka stran je izpostavila "znaten napredek", ki sta ga pogajalski strani dosegli v Ženevi. "Ta poteza je v interesu obeh držav, pa tudi v interesu celotnega sveta," so zapisali na kitajskem ministrstvu za trgovino. Upajo, da bo Washington še naprej sodeloval s Kitajsko, "da bi odpravili napačno prakso enostranskega dvigovanja carin".

Vrednost dolarja, ki je po Trumpovi carinski ofenzivi aprila močno padla, si je po novici o dogovoru opomogla, poskočili so tudi indeksi na azijskih in evropskih borzah, še poroča AFP.

Prva dama Svetovne trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala je trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko označila za pomemben korak naprej, ki veliko obeta. "V luči zaostrenih odnosov na globalni ravni je dogovor pomemben ne samo za ZDA in Kitajsko, ampak tudi za preostali del sveta, vključno z najranljivejšimi gospodarstvi," so predsednico WTO povzeli na AFP.

Indeksi na evropskih borzah ob dogovoru navzgor

Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Po dogovoru so poskočile tudi cene nafte.

Indeks najpomembnejših podjetij v območju evra Eurostoxx 50 je bil okrog 9.30 na 1,86 odstotka višji ravni kot ob koncu petkovega trgovanja.

Londonski indeks FTSE 100 je 0,62 odstotka nad izhodiščem, frankfurtski DAX je doslej napredoval za 1,35 odstotka, pariški CAC 40 pa za 1,30 odstotka.

Tečaj evra se znižuje. Na borzi v Frankfurtu je treba trenutno za en evro odšteti 1,1105 dolarja, kar je 1,34 odstotka manj kot v petek.

Tudi azijske borze so sklenile v zelenem. Tokijski indeks Nikkei 225 se je zvišal za 0,38 odstotka. Šanghajski osrednji indeks je končal 0,82 odstotka, hongkonški Hang Seng pa 2,75 odstotka višje. Seulski Kospi je pridobil 1,17 odstotka, avstralski All Ordinaries pa je šel navzgor za 0,05 odstotka. Tajvanski TWSE se je zvišal za 0,96 odstotka.

Cene nafte so po dogovoru dveh največjih gospodarstev na svetu poskočile. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba na borzi v New Yorku popoldne po evropskem času odšteti 62,71 dolarja, kar je 2,77 odstotka več kot v petek, v Londonu pa so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 2,61 odstotka na 65,58 dolarja.

