»Rusija se igra igre s ciljem zavlačevanja«

Evropske zaveznice v Londonu s pozivi Rusiji, naj privoli v premirje

Ministri več evropskih držav so danes na srečanju v Londonu vztrajali, da mora Rusija privoliti v 30-dnevno prekinitev ognja z Ukrajino, preden se lahko začnejo pogovori o končanju vojne. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je Rusiji zagrozila z novimi sankcijami, če v Ukrajini ne bo kmalu doseženo premirje.

Združeno kraljestvo danes gosti pogovore o podpori Kijevu proti ruski agresiji in krepitvi evropske varnosti, ki se ga ob gostitelju, britanskem zunanjem ministru Davidu Lammyju, udeležujejo še zunanji ministri Francije, Nemčije, Italije, Poljske in Španije.

Srečanje poteka v formatu t. i. skupine Weimar+, ki je bila ustanovljena februarja kot odgovor na spremenjeno ameriško politiko pod predsednikom Donaldom Trumpom do vojne v Ukrajini in evropske varnosti na splošno, tokrat pa ga prvič gosti London.

Pogovori sledijo dva dni po pozivu Kijeva in evropskih zaveznic k brezpogojni 30-dnevni prekinitvi ognja v Ukrajini, ki bi se začela danes. To je po njihovem predpogoj za začetek neposrednih mirovnih pogovorov med Kijevom in Moskvo.

Ruski predsednik Vladimir Putin se v odgovor sicer ni zavezal k premirju, je pa predlagal neposredne pogovore z Ukrajino v Istanbulu ta četrtek.

Vodja evropske diplomacije Kallas je danes kot predpogoj za mirovne pogovore navedla prekinitev ognja, ob tem pa menila, da mora Moskva pokazati, da si to res želi.

Če Rusija ne bo pokazala volje, bo treba povečati pritisk z nadaljnjimi sankcijami, je dejala Kallas, ki je Moskvo obtožila, da "se igra igre" s ciljem zavlačevanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Članice EU trenutno obravnavajo predlog že 17. svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki bi ga lahko sprejele prihodnji torek na zasedanju zunanjih ministrov.

Med možnimi nadaljnjimi sankcijami v Bruslju omenjajo ukrepe proti konzorciju Severni tok 2, ki sicer trenutno ne obratuje. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho je pojasnila, da bi s sankcijami tistim, ki sodelujejo v konzorciju, poslali sporočilo, da morda ni vredno niti razmišljati o vlaganju v plinovod Severni tok 2, ki bi pod morjem neposredno povezal Rusijo in Nemčijo.

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je medtem izrazil prepričanje, da je pri sankcijah EU proti Rusiji še veliko prostora za izboljšave.

Tudi novi nemški zunanji minister Johann Wadephul je opozoril na posledice, če Putin ne bo privolil v prekinitev ognja. Na vprašanje, ali bi bila Nemčija pripravljena Kijevu dobaviti rakete dolgega dosega taurus, pa ni neposredno odgovoril.

Lammy pa je pozval Putina, naj pokaže, da "resno misli glede miru". London naj bi danes tudi naznanil nove sankcije proti tistim, ki podpirajo rusko agresijo.

Po besedah francoskega zunanjega ministra Jean-Noela Barrot je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski znova pokazal, da je odprt za pogajanja, medtem ko je bil Putinov odgovor še več bombardiranja in pridobivanje časa.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares se je strinjal, da bi bilo 30-dnevno premirje prvi korak k pravičnemu in trajnemu miru v Ukrajini. Tako kot njegov italijanski kolega Antonio Tajani je menil, da je zdaj žogica na strani Putina.