»Nacionalizmi se bodo medsebojno podpirali – slovenski ob italijanskega, madžarski ob slovaškega, ...«

IZJAVA DNEVA

"Skrajna desnica z ideološko ne vedno enotnimi, a vendarle poenotenimi figurami, kot so Trump, Orban, Vučić, Dodik, Janša, Duda, Weidel, Farage, Le Pen, Wilders, Meloni, Netanjahu, zdaj ne vlada le osrednjemu televizijskemu terminu, ampak je postala mednarodna. Čez spekter držav in entitet z različnimi notranjepolitičnimi realnostmi deluje zavezniško, vzajemno podporno ter tu in tam koordinirano."

"Skrajno desna gibanja različnih izvorov, karakterjev in ciljev se povezujejo v čisto pravo skrajno desno populistično, morda že jutri fašistično internacionalo. Seveda ima ta v svojem bistvu kontradiktorna »nacionalistična internacionala« v sebi usodno konstrukcijsko napako. Nacionalizmi se bodo medsebojno podpirali in oplajali le tako dolgo, dokler ne trčijo drug ob drugega: madžarski ob slovaškega, nemški ob francoskega, slovenski ob italijanskega ..."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, o skrajni desnici; v kolumni za Delo)