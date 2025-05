»Vse desne vlade so bile izrazito usmerjene proti kulturi in proti umetnosti«

Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je v odzivu na vloženo interpelacijo zoper njo desnici očitala, da je kulturni boj vse, kar se znajo iti

Ministrica za kulturo in koordinatorica Levice Asta Vrečko je v odzivu na vloženo interpelacijo zoper njo desnici očitala, da je kulturni boj vse, kar se znajo iti, in da želijo vanj zvleči tudi njo in njeno stranko. "Jaz se kulturnega boja ne želim iti," je poudarila. Pričakuje, da jo bosta na interpelaciji podprli obe koalicijski partnerici.

"Kadar jim zmanjka argumentov za napad na Levico in na vlado, pač uporabijo resor kulture in umetnosti," je v izjavi za medije dejala Vrečko.

V strankah NSi in Demokrati, ki so vložili interpelacijo, bi morali po njenih besedah najprej sami pogledati, kaj so naredili za kulturo. Kot je ocenila, je bilo to "bore malo". Demokrate je označila za satelit stranke SDS, za NSi pa je dejala, da so sodelovali v vseh vladah predsednika SDS Janeza Janše. "In vse desne vlade so bile izrazito usmerjene proti kulturi in proti umetnosti," je ocenila.

V tem mandatu pa so na ministrstvu po njenih besedah "stvari resnično premaknili naprej", in sicer tako na področju obnavljanja kulturne dediščine, pridobivanja novih sredstev iz evropskih skladov, kot je denimo podnebni sklad, česar do zdaj ni bilo. Na področju kulture urejajo status samozaposlenih, večajo denar na razpisu, se mednarodno povezujejo, je naštela.

"Vse desne vlade so bile izrazito usmerjene proti kulturi in proti umetnosti."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Glede zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti je poudarila, da sta ji računsko sodišče in ministrstvo za finance naložila, da pripravi zakon z jasnimi in transparentnimi kriteriji za podeljevanje dodatkov. "Ukinili smo tudi dedovanje in vse, kar obsega zakon iz leta 1974. Tega se pred mano nihče ni upal lotiti," je pojasnila. Dodala je, da posodabljajo celostno zakonodajo na področju kulture in tudi na drugih področjih posegajo v "stvari, ki se niso premaknile 20 let". "Rezultat je seveda napad na Levico, napad na vlado," je dejala ministrica.

Izrazila je pričakovanje, da jo bosta na interpelaciji podprli obe koalicijski partnerici, saj da v koaliciji dobro sodelujejo. Po njenih besedah je namreč jasno, da je cilj SDS z nedeljskim referendumom, "njenih satelitov" pa z današnjo interpelacijo rušenje vlade. "Kot vedno, si je desnica za prvo tarčo izbrala Levico in mene kot njeno koordinatorico in za nameček še ministrico za kulturo, kajti od vseh stvari na tem svetu desnico najbolj moti kultura in samostojno in svobodno mišljenje in delo," je dejala.

O morebitnem podeljevanju dodatkov pa se bodo zdaj, ko v veljavi ostaja obstoječ zakon, morali po oceni Vrečko pogovoriti na vladi. Natančnih podatkov o tem, koliko prošenj za podelitev tovrstnih dodatkov je trenutno na ministrstvu, nima. Jih je pa med njimi zagotovo nekaj takih, ki so v preteklih letih dobili Prešernovo nagrado in bi bili "po vseh možnih kriterijih do tega zdaj že upravičeni".

Obenem je Vrečko spomnila, da glede na dosedanjo prakso in interpretacijo referendumske zakonodaje velja, da v naslednjem letu sprememba zakona ni mogoča. Ravnanje SDS, ki je v zadnjem tednu kampanje predlagala razveljavitev obstoječega zakona, znova označila za dvolično. "Nekaj delajo, ko so na vladi, drugo delajo, ko so v opoziciji. Nič jih ne moti, da najprej zakon upoštevajo in celo dajejo dodatke, potem skličejo referendum proti, vmes, ko njihovi podporniki ugotovijo, čakajte malo, vi ste prej po tem Titovem zakonu to dodeljevali, to že obstaja, pa se spomnijo, da morajo svojo bazo pravzaprav nahraniti ta način, da ga umaknejo," je bila ostra ministrica.

"Nekaj delajo, ko so na vladi, drugo delajo, ko so v opoziciji. Nič jih ne moti, da najprej zakon upoštevajo in celo dajejo dodatke, potem skličejo referendum proti, vmes, ko njihovi podporniki ugotovijo, čakajte malo, vi ste prej po tem Titovem zakonu to dodeljevali, to že obstaja, pa se spomnijo, da morajo svojo bazo pravzaprav nahraniti ta način, da ga umaknejo."



Asta Vrečko,

ministrica za kulturo

Sicer pa je o posledicah nedeljskega referenduma za prihodnje parlamentarne volitve ocenila, da bodo tedaj šteli rezultati aktualne vladne koalicije in kar lahko Sloveniji ponudijo. To pa je po njenih besedah družba blaginje, rezultati na področju stanovanj, zdravstva, sociale, delavskih pravic, dolgotrajne oskrbe pa tudi kulture.

Poslanci iz vrst NSi in Demokratov so po nedeljskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, vložili interpelacijo ministrice za kulturo Aste Vrečko. Očitki so sicer širši, med drugim ji očitajo negospodarno rabo javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve.