Koliko je vredna vaša nepremičnina?

Geodetska uprava bo objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin. O njih bodo lastniki dobili obvestilo po pošti. Vrednost nepremičnine bo mogoče v prihodnjih dneh preveriti na spletnem portalu E-prostor.

Eden od glavnih razlogov za rast cen nepremičnin je neobstoječa stanovanjska politika vključno s pravičnim nepremičninskim davkom

Geodetska uprava RS (Gurs) je danes na podlagi posodobljenih modelov vrednotenja začela vsem nepremičninam v državi določati nove posplošene vrednosti, podatki bodo na portalu Prostor dostopni v prihodnjih dneh. Lastniki bodo pisna obvestila po pošti prejeli do konca meseca, sta danes napovedala pristojno ministrstvo in Gurs.

Gurs je z današnjo uveljavitvijo nove uredbe o modelih vrednotenja nepremičnin lahko začel postopek pripisa posplošene tržne vrednosti devetim milijonom enot vrednotenja v državi po stanju trga na 1. januar letos.

Ker gre za veliko količino podatkov in ker bo celoten sistem množičnega vrednotenja tudi informacijsko posodobljen ter se seli na infrastrukturo centraliziranega državnega računalniškega oblaka pod okriljem ministrstva za digitalno preobrazbo, podatki danes javnosti še ne bodo dostopni. Aplikacije javnega in osebnega vpogleda v nove vrednosti bodo na portalu Prostor dostopne v naslednjih dneh, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek.

Skladno z zakonom bodo o novih pripisanih vrednostih lastniki obveščeni s pisnim obvestilom. Pričakujejo jih lahko do konca meseca, je dejal Gajšek.

Na obvestilu bodo podatki o nepremičninah posameznega lastnika, če je v zemljiški knjigi vpisan tudi z enotno matično številko občana (EMŠO). Lastniki, pri katerih je vpisan le naslov, bodo obvestilo prav tako prejeli, a morda kakšen dan pozneje, je povedal generalni direktor Gursa Tomaž Petek. Lastniki z več kot 100 enotami vrednotenja, v glavnem gre za pravne osebe, bodo v obvestilu prejeli le QR-kodo s povezavo do podatkov na spletnem portalu.

Lastnikom po prejemu obvestila ni treba storiti ničesar. Pojasnila lahko dobijo prek klicnega centra s številko 080 10 66, ki že deluje, ali e-naslova klicnicenter.gurs@gov.si.

Na spletni strani Gursa sta objavljena tudi videa s pojasnili, kako se dostopa do podatkov in na podlagi česa so vrednosti nepremičninam določene ter kako lahko lastniki uveljavijo obstoj posebnih okoliščin.

Te opredeljuje zakon, in sicer gre za tiste lastnosti nepremičnine, ki niso zajete v uradnih evidencah oz. niso prevzete v evidenco vrednotenja, so pa omejene na eno ali nekaj lokalnih nepremičnin, je zanje mogoče predvideti, da bodo trajale vsaj eno leto, ter vplivajo na vrednost nepremičnine vsaj v višini 20 odstotkov oz. več kot 200.000 evrov. Po Petkovih besedah gre za hude konstrukcijske poškodbe, ogroženost zaradi plazu ipd. Za uveljavljanje teh okoliščin morajo lastniki med drugim predložiti cenitveno poročilo.

Gurs je poskusni pripis vrednosti po novih modelih izvedel že oktobra lani. Kot je danes povedal Petek, preliminarni podatki kažejo, da bodo nove vrednosti od poskusnih v oktobru višje za okoli osem odstotkov. Vrednostne cone ostajajo nespremenjene - najvišje cene so v Ljubljani in okolici, na Obali ter na območju Kranjske Gore.

Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je ocenjena na 298 milijard evrov.

Podatki o posplošenih vrednostih nepremičnin se uporabljajo za različne namene, med drugim pri določanju socialnih transferjev. Pri teh se bodo sicer še do konca leta 2026 upoštevale vrednosti iz prejšnjega vrednotenja, je dejal Petek.

Gurs skladno z zakonom ustreznost modelov vrednotenja preverja na dve leti, lahko pa tudi pogosteje, če se v vmesnem času tržne cene spremenijo za več kot 20 odstotkov. Lastniki bodo obvestila po pošti prejeli le še tokrat, s spremembo zakona je bila namreč ta obveznost ukinjena in bodo podatki dostopni le prek spletne aplikacije.