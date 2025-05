»Ne gre za to, da so leve ideje napačne, a težko jih je prevesti v format TikToka«

Zakaj je desna politika zavzela internet?

Današnji svet je drugačen kot tisti iz časov referenduma o izbrisanih ali iz časov političnega obračuna z istospolnimi partnerji. Politika ne nastaja samo v medijih, na televiziji, na radiu, v časopisih, velik del političnega nagovarjanja se je preselil na svetovni splet.

Američan David Pakman je youtuber, ki zagovarja leve, progresivne politike, njegovemu kanalu pa sledi več kot tri milijone ljudi. Pred kratkim je Pakman nastopal v podkastu »On the media«, kjer so ga povprašali, zakaj je v ZDA – enako velja za Slovenijo – na internetu desnica premagala levico? Pakman je poleg financiranja in prikritih sporočil, kot je denimo to, da v fitnes klubu promoviraš pravo moškost, omenil »preprostejša sporočila«, ki naj bi jih uporabljala desnica.

»Pomislite na vprašanje splava. Desnica pravi: ubijanje je nekaj slabega, zato naj bo splav prepovedan. To lahko poveš v treh sekundah. Po drugi strani pa na politični levici česa takšnega ne moreš povedati v treh sekundah. Ne moreš reči: ljubimo splav, več ko ga je, bolje. Levica zato govori o avtonomiji teles, o medicini, znanosti, o zakonodaji. In v tem primeru izgubi, ker je za to pojasnjevanje potreben čas.« Podobno je pri razpravi o davčnih olajšavah. Desnica pravi, »gre za vaš denar, morali bi ga obdržati«, na levi pa govorijo o solidarnosti, antropologiji, pomenu skupnosti. »Ne gre za to, da so leve ideje napačne,« pojasnjuje Pakman, »a težko jih je prevesti v format TikToka«.

Morda je to res težko, ni pa nemogoče. Tudi demagogija se lahko premaga s humorjem in z jasnimi sporočili, levica potrebuje le več razmišljanja in manj vzvišenosti.

Če torej poslanec NSi Aleksander Reberšek na družbenih omrežjih razpreda, da je Asta Vrečko napisala zakon »za leve nevladnike in aktiviste«, če mu poslanec SDS Andrej Hoivik prikimuje, češ da se »Levica boji ljudi«, bi jima vladna stran lahko odgovorila, da so vlade Janeza Janše podelile več izrednih pokojnin kot ministrica. Lahko bi tudi jasno povedala, da je podpise za ljudski referendum na stojnicah zbirala stranka SDS in da referendum ni posledica volje ljudi, pač pa volje politične stranke.

A vsega tega, kakršnihkoli šal, kakršnegakoli internetnega odziva ali zabavnega videa, razen plahih poskusov Levice, na vladni strani ni bilo.

