Valuta Pahor

Borut Pahor je prvi bivši državnik, ki bo tržil svoja družbena omrežja

Borut Pahor

Bivši predsednik države Borut Pahor je po izteku predsedniškega mandata zunanjemu ministrstvu dajal jasne signale, da bi se rad znašel v diplomaciji, a mu zvezde niso bile naklonjene. Zato je ustanovil zasebni zavod Prijatelji Zahodnega Balkana in podjetje za poslovno svetovanje, obenem pa je že pred dvema letoma začel razlagati, da premišljuje, »kaj naj z družbenimi omrežji«, ki so mu kot nosilcu laskavega naslova kralja Instagrama vsa ta leta »služila kot bližnjica do volivcev«. Premišljeval je skratka, kako kapital, ki ga je pridobil med dolgoletno politično kariero, čim bolje unovčiti in pretopiti – v denar, seveda.

Med prvimi naj bi sicer prišla ponudba, da bi bil eno leto obraz modne znamke. Kar ne bi bilo sila nenavadno zanj, saj je bil v študentskih letih maneken, tudi mama šivilja ga je kot mladca bojda rada uporabljala kot model za ženska oblačila, če nič drugega, pa so mnogi njegovo vedenje na začetku politične poti označevali za manekensko pozo.

A ga je odpeljalo drugam. Najprej je sklenil dogovor z Mastercardom za snemanje Podkastov navdiha, ki izhajajo vsak mesec še danes, pri Beletrini pa je izdal knjižni prvenec, tako imenovani priročnik za politične in druge začetnike Zmaga je začetek. Lahko bi rekli, da je poskušal iti po stopinjah bivšega ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je napisal več knjig, odprl fundacijo in ima celo produkcijsko hišo, ki ustvarja nagrajene filme. Četudi je pri bivših politikih, denimo nemškem kanclerju Gerhardu Schröderju, ki se je povezal z ruskim energetskim sektorjem, in drugih, ki se niso znašli v diplomaciji, ponavadi bolj značilno, da pristanejo v lobističnih vodah.

Nekdanji predsednik Borut Pahor, govornik, maneken, vplivnež

Že aprila pa je Pahor na Instagramu sporočil pomembno novico. »Odločitev je padla. Grem na TikTok.« Prepričala ga je ekipa mladih ustvarjalcev vsebin pri agenciji 3A Media, na spletni strani katere lahko preberemo, da naročnikom med drugim pomagajo pri preoblikovanju njihove vizije v tok prihodkov. Svoj debi na TikToku je imel ta teden, pri čemer je že naznanil, da bo »monetiziral socialna omrežja«. Tako naj bi pridobil potrebna sredstva, da bodo objave »bolj kvalitetne, zabavne, privlačne«, česar si kakopak vsi želimo. »Jaz se bom zabaval, moja ekipa se bo zabavala, vi se boste zabavali. Sem in tja bodo vsebine malček bolj resne, tudi te na TikToku, boste presenečeni, tako da mislim, da bo vse skupaj zelo kul.«

Prehod iz sveta spletnega vplivništva v politiko se danes ne zdi več tako nenavaden, Pahor pa bo s tem korakom res oral ledino, saj bo postal prvi bivši državnik, ki se je odločil tržiti svoja družbena omrežja. Kaj točno to pomeni – ali bo začel postavljati nekatere vsebine za plačilni zid ali pa bo podobno kot drugi vplivneži začel oglaševati izdelke podjetij –, bomo najbrž izvedeli kmalu.

Naslednji logičen korak bi sicer bil, da si bivši predsednik po računu na TikToku odpre še OnlyFans. A bi mu ob tem, če smemo, prijazno svetovali, naj svojo dejavnost registrira in vestno prijavlja dohodke državni finančni upravi. Uporabniki te platforme naj bi na to namreč pogosto pozabili.