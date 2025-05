Kako vojska v svoje vrste privabi mlade?

»Pop-izacija« vojne

Slovenska vojska že več let obupano išče nove vojake. Zato prireja različne prireditve, dneve odprtih vrat, srečanja, koncerte, kjer lahko obiskovalci občudujejo orožje in uniforme. Na fotografiji utrinek z Dneva slovenske vojske leta 2023.

© Luka Dakskobler

V naslednjih letih se bodo obrambni izdatki držav članic Nata morali občutno zvišati – to je parola, ki jo v zadnjih mesecih s podporo ZDA ponavlja vodstvo zavezništva. »Pet odstotkov ni zgolj številka, je tudi nujnost,« je izjavil predstavnik ZDA pri Natu Matthew Whitaker. Z njim se strinja tudi Natov generalni sekretar, bivši nizozemski premier Mark Rutte, ki pa poudarja, da mora biti 3,5 odstotka od tega namenjeno tradicionalnim obrambnim izdatkom, 1,5 pa širšim investicijam v varnost.

Slovenija se je tem zahtevam podredila, že letos bomo predvidoma dosegli dveodstotni delež izdatkov za obrambo – prejšnji cilj, ki ga je državam postavil Nato –, v naslednjih letih pa lahko pričakujemo, da se bodo ti izdatki še zvišali.

A več in več denarja samo po sebi ne more pomagati, če nimamo dovolj vojakov, ki bi vozili nove patrie in letala. Zato se v zadnjih letih ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska zelo trudita, da bi v svoje vrste privabila nove zaposlene, predvsem mlade. Ponujata kadrovske štipendije, ki privabljajo predvsem mlade iz šibkih socialnih okolij, možnost opravljanja vozniškega izpita med usposabljanjem, višje plače, že dve leti pa se lahko vojski pridružijo tudi osebe, ki imajo le osnovnošolsko izobrazbo, a pod pogojem, da srednješolsko zaključijo ob delu. Vsako leto organizirajo tudi poletni vojaški tabor, kjer lahko mladi v dveh tednih preizkusijo življenje vojaka, letos februarja so prvič izvedli tudi zimski tabor. Vsa ta prizadevanja se očitno izplačajo. V zadnjih letih vojska beleži rast števila novih zaposlenih, leta 2023 je bila prvič od leta 2010 presežena številka 300 novih zaposlenih, bilo jih je 325, prejšnje leto pa jih je bilo še več, 345.

Najbolj javno izpostavljen dogodek pa je vsako leto praznovanje dneva Slovenske vojske, ki bo tokrat potekalo 24. maja v Kopru z geslom »Srce pod uniformo, srce za domovino«. To je celodnevna prireditev, čez dan bodo vojaki razstavljali svojo opremo, napovedane so tudi »dinamične predstavitve enot Slovenske vojske«, kjer bodo različne enote izvajale premike. Zvečer bo koncert Big banda Orkestra Slovenske vojske z znanimi gosti, med njimi Joker Out, Masayah in Raiven.

Proti tovrstni »pop-izaciji« poklica vojaka so v Pobudi proti militarizmu zapisali, da je »Dan Slovenske vojske kot temeljni element sodobne PR-strategije zamišljen kot oglaševalska platforma za zavajanje mladih z idejo ’kulskosti’ vojaške službe, zato ne preseneča njeno strateško zavezništvo z domačo glasbeno industrijo«. Nato so pozvali vse nastopajoče, »da svoj nastop odpovedo in k temu pozovejo tudi svoje stanovske kolege in kolegice. Prav tako pozivamo vse ostale aktualne in prihodnje ustvarjalce, da se uprejo poskusom Slovenske vojske, da njihovo glasbeno in drugo ustvarjanje instrumentalizirajo za potrebe vojne mašinerije in rekrutacijo mladih za nesmiselno smrt«.

Poveden je bil komentar reperja Leopolda I. v podkastu Mihilizem oktobra 2024, potem ko je nastopil na dnevu Slovenske vojske leta 2024. Na hitro je sprejel vabilo, da nastopi z vojaškim orkestrom in še drugimi izvajalci, nato pa dojel, da s tem dela reklamo za vojsko. »Samega sebe vprašaš, kaj delaš med temi tanki in uniformami, ker vedno zagovarjam stališča pacifizma, nato pa se znajdem pred vojsko in delam reklamo zanjo.«

Letošnji nastopajoči bodo morali razmisliti, ali ne bodo tudi sami imeli podobnega moralnega mačka.