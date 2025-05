Brez zastav / Strožja pravila za tekmovalce na Evroviziji

Na letošnji Evroviziji so zastave nastopajočim prepovedali

Pesem Evrovizije, spektakel, na katerem se za zmago potegujejo skladbe zabavne glasbe iz različnih držav, dviguje prah. Nova politika Evropske radiodifuzne zveze (EBU) dovoljuje tekmovalcem na letošnji Pesmi Evrovizije le uporabo zastav držav, katerih predstavniki so.

Festival ima dolgo zgodovino vključevanja in sprejemanja skupnosti LGBTIQ+ – med nastopajočimi, zmagovalci in med številnimi vnetimi oboževalci. V preteklih letih je marsikateri tekmovalec na odru ali v zakulisju izražal podporo in pripadnost skupnosti LGBT z mavričnimi zastavami, kar je Evrovizijo utrdilo kot prostor vključevanja in svobode izražanja. Letošnji nastopajoči teh zastav ne bodo smeli nositi. Pravilnik dovoljuje občinstvu nošnjo drugih zastav, kot sta na primer mavrična in palestinska.

Sebastjan Sitar, predsednik Legebitre, civilnodružbene organizacije skupnosti LGBTIQ+, je pojasnil, kaj pomeni zdaj bistveno bolj omejena raba zastav na takšnih prireditvah: »Osebam LGBTIQ+, zlasti tistim, ki so izpostavljene diskriminaciji ali nasilju, to daje občutek pripadnosti in sprejetosti. Tako vidijo, da je njihova identiteta prepoznana, spoštovana na svetovni ravni in so videne kot enakopraven del družbe, kar prispeva k večji samozavesti in občutku, da niso same. Vloga vzornikov (razkritih športnikov, glasbenikov, politikov iz skupnosti LGBTIQ+ ipd.) je pomembna, saj lahko postanejo idoli mladih, ki se spoprijemajo z vprašanji identitete ali zavrnitvijo v svojem okolju. Videti nekoga, ki mu uspeva in je ponosen nase, je izjemnega pomena.«

Po Sitarjevem mnenju politika glede zastav ne bo zmanjšala vidnosti skupnosti ali imela pretiranega vpliva nanjo, saj Evrovizija ponuja druge priložnosti, s katerimi lahko ustvarjalci in izvajalci prispevajo k opaznosti skupnosti. Kot še doda, imajo največji pomen zanjo dobre uvrstitve njenih razkritih pripadnikov – kot so Conchita Wurst, Loreen, člana skupine Måneskin in Nemo … Medijska pozornost, ki jo ti izvajalci dobijo, ima izjemen simbolni pomen in lahko pomembno prispeva k ozaveščanju širše javnosti.

Čeprav se Pesem Evrovizije uradno predstavlja kot nepolitična prireditev, se ta nepolitična drža izkazuje kot politična. In to pri dvojnih merilih EBU. Rusiji je od napada na Ukrajino prepovedana udeležba na Evroviziji, Izraelu, ki izvaja genocid nad Palestinci, pa je dovoljena.

Zaradi takih odločitev številni posamezniki in organizacije letos bojkotirajo gledanje Evrovizije. Rene Koradin iz Društva DIH, ki se ukvarja z opolnomočenjem kvir oseb, je dejal, da društvo bojkotira Evrovizijo zaradi njenega posrednega podpiranja genocida. »Izključevanje mavričnih zastav je seveda nevaren precedens in je samo še ena odločitev v trendu ponovne fašizacije Evrope, EBU temu nekritično sledi oziroma celo dejavno sodeluje pri tem,« doda Koradin.