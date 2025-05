Na strehi državnega zbora poslanec SDS, posredovali policija in gasilci

Poslanec stranke SDS Andrej Hoivik spet iskal pozornost. S strehe je nagovarjal mimoidoče in med drugim zagrozil, da bo skočil.

Zvone Černač, Janez Janša in Andrej Hoivik po razglasitvi rezultatov referenduma

© SDS / X

Pred zgradbo državnega zbora so bila intervencijska vozila policije in gasilcev, saj je na robu strehe zgradbe stal poslanec stranke SDS Andrej Hoivik. Gasilci so mu pristavili lestev, Hoivik pa je izrazil pripravljenost, da se spusti s strehe. In je to tudi storil. Hoivika je reševalno vozilo v spremstvu policijskih vozil odpeljalo v zdravstveno oskrbo.

Hoivik je s strehe nagovarjal mimoidoče in med drugim zagrozil, da bo skočil. Kot je med drugim dejal, ne obsoja nikogar, niti premiera Roberta Goloba, a po njegovem mnenju "ni prav, kar delajo s to državo".

Poslanska skupina SDS je v odzivu na družbenem omrežju X zapisala, da so preizkušnje, ki jih nalaga življenje, včasih pretežke. "Vse prosimo za razumevanje in sočutnost," so zapisali.