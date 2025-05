»Trenutno se pri nas ne hujska tako kot drugod«

IZJAVA DNEVA

"Z leti sem ugotovila, da človeka najlažje ukrotiš s strahovi. Ni potrebno orožje, le strah in negotovost. In kako dobro to deluje, lahko danes opazujemo po vsem svetu. Strahu sledijo vojne, vojnam pa vsesplošno razdejanje, ki zapušča tako globoke rane, da jih ni več mogoče preseči, kaj šele zaceliti. To je strategija vojne, dokončno uničiti idejo sprave, enakopravnosti, dobre soseščine in spoštovanja med ljudmi. Dokončno uveljaviti koncept nadvlade, moči in nezaupanja, koncept popolnega nadzora. Kako dolgo smo na Koroškem potrebovali, da smo spregovorili o zgodovinskih ranah. Trenutno se pri nas ne hujska tako kot mogoče drugod. Ljudje so se po svoje navadili na alpsko-jadranski prostor in jim dobra soseščina mogoče daje občutek varnosti. A stvari so v toku, glede na aktualne politične tendence se lahko vse podre."

(Pisateljica Maja Haderlap, ki velja za enega najmočnejših glasov slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem, o tem, kako dolgo so na Koroškem potrebovali, da so spregovorili o zgodovinskih ranah; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)