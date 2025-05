Kaj skrbi predsednico republike Natašo Pirc Musar?

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je poudarila, da jo skrbi, ker je sedanji generalni sekretar Združenih narodov (ZN) tarča kritik zgolj zato, ker obsoja genocidna ravnanja držav po svetu. "Smo res prišli tako daleč?" se sprašuje predsednica.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes v estonski prestolnici Tallinn udeležila zaključnega panela konference Lennart Meri, kjer je s predsednikoma Estonije in Finske razpravljala o geopolitičnih in varnostnih razmerah v svetu. "Že dvakrat v zgodovini je človeštvo izgubilo svojo človečnost. To se ne sme ponoviti," je dejala.

Predsednica je v razpravi po navedbah iz njenega kabineta poudarila, da smo v Evropi v povojnem času, še posebej zadnja tri desetletja, lahko izkusili, kaj pomenijo mir, varnost, solidarnost, skrb za sočloveka in njegovo dostojanstvo. Zdaj pa se ji zdi, da zadnjih trideset let sploh ni obstajalo.

"Tako na primer sedanji generalni sekretar OZN žal ni najbolj priljubljen, ampak je celo zelo kritiziran. Zakaj? Ker obsoja genocidna ravnanja držav po svetu, se zavzema za pravice žensk in revnih, za spoštovanje mednarodnega prava, humanitarnega prava in prava človekovih pravic. Smo res prišli tako daleč? Da je zaradi takšnega prizadevanja, zaradi humanitarnosti, ki jo zagovarja, ta generalni sekretar 'problematičen'? To me skrbi. Že dvakrat v zgodovini je človeštvo izgubilo svojo človečnost. To se ne sme ponoviti," je dejala.

Panelisti so namenili veliko pozornost varnostnim razmeram v Evropi, predvsem končanju vojne v Ukrajini. "Predsednica je jasno poudarila, da je Ukrajina žrtev agresije, ki brani svojo suverenost, in da je ključnega pomena, da ji EU stoji ob strani, jo podpira in zagovarja njene interese za pogajalsko mizo, na enakopravnih temeljih z drugimi mednarodnimi akterji," so sporočili iz njenega kabineta.

V razpravi s kolegoma iz Estonije in Finske, Alarjem Karisom in Alexandrom Stubbom, ter kolumnistko revije The New Yorker Susan Glasser je Pirc Musar še dejala, da podpira prizadevanja za krepitev evropskega stebra Nata in da Evropa, tudi Slovenija, več vlaga v svojo varnost in obrambno sposobnost.

"A nič od tega ne bo zadoščalo, če v Evropi ne bomo dosegli politične enotnosti. Dokler ne bo v Evropi veljalo prepričanje, vsi za enega, eden za vse, potem seveda ni pričakovati, da nas bodo drugi subjekti jemali resno," še piše v sporočilu iz njenega kabineta.

Sogovorniki so se razšli z jasnim sporočilom, da je potrebno med evropskimi državami okrepiti dialog, sodelovanje in enotnost, kar bo okrepilo tudi naša odpornost proti izzivom. Spoštovanje vrednot in vladavina prava morata spet postati ključna dejavnika za dolgoročno blaginjo, so še navedli.

Konferenca Lennart Meri od leta 2007 poteka v estonski prestolnici, organizira pa jo Mednarodni center za obrambo in varnost. Letos je bila razprava osredotočena na pomen sodelovanja z zavezniki za doseganje zunanjepolitičnih ciljev.

Pirc Musar se je v soboto, prvi dan obiska v Estoniji, sestala z estonskim kolegom Alarjem Karisom in visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas. S predsednikom sta izpostavila dobre odnose med državama in pomen miru v Ukrajini. Vojni in drugim geopolitičnim temam sta pogovor posvetili tudi z nekdanjo premierko Estonije.