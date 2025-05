Jutri naj bi sprejeli sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij

Namen dokumenta je izogniti se kaosu in napakam, kakršne so se dogajale med pandemijo covida-19

Preverjanje cepljenih med pandemijo v Sloveniji

© Borut Krajnc

V Ženevi se začenja letna Svetovna zdravstvena skupščina, v ospredju katere bo dolgo pričakovan sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij. Dokument naj bi kljub razhajanju v nekaterih podrobnostih delegati članic Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) sprejeli v torek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Skupščina bo trajalo do 27. maja.

Sporazum določa ukrepe za preprečitev pandemij in krepitev globalnega sodelovanja. Njegov namen je izogniti se kaosu in napakam, kakršne so se dogajale med pandemijo covida-19, zlasti glede kopičenja medicinskih zalog in pravičnejše razdelitve cepiv.

Kljub temu, da so države članice WHO po več kot treh letih pogajanj aprila dosegle dogovor o besedilu sporazuma, nekatere podrobnosti - denimo način, na katerega proizvajalci cepiv pridobijo patogene s pandemičnim potencialom - ostajajo nedorečene.

O njih naj bi se pogajali v prihodnje, sklepe pa naj bi vnesli v aneks k sporazumu. Ta bo sicer zavezujoč le za tiste države, ki ga bodo ratificirale.

194 članic WHO se je o sporazumu pogajalo od konca leta 2021. Med zadnjimi nerešenimi vprašanji je bila izmenjava tehnologij za proizvodnjo zdravil in cepiv z državami v razvoju. Med pandemijo covida-19 so namreč številne revnejše države ostale brez zadostnih količin cepiva, zato so si prizadevale v sporazum jasno vpisati obveznost izmenjave.

WHO se je sicer od prihoda Donalda Trumpa v Belo hišo znašla pred veliko preizkušnjo, saj je ameriški predsednik napovedal umik ZDA iz WHO leta 2026, zaradi česar bo organizacija po napovedih primorana zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati zaposlene. ZDA so bile namreč doslej njena največja donatorica.