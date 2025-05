Velik in čudovit zakon

1116 strani dolg zakon o davčnih olajšavah in proračunu med drugim predvideva odvzem zdravstvenega zavarovanja manj premožnim Američanom

Odbor za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa je po pogajanjih, ki so se začela v petek, s 17 glasovi proti 16 potrdil 1116 strani dolg zakon o davčnih olajšavah in proračunu. Dokument, ki so ga na željo predsednika Donalda Trumpa poimenovali Velik in čudovit zakon, predvideva odvzem zdravstvenega zavarovanja manj premožnim Američanom.

Peterica konservativnih republikancev je v petek skupaj z vsemi demokrati glasovala proti, po pogajanjih pa so se štirje med njimi v nedeljo vzdržali in tako omogočili uspeh predloga, ki ga mora sedaj potrditi še celoten predstavniški dom, poroča ameriški portal Politico.

Velik sveženj vsebuje uresničitev številnih Trumpovih predvolilnih obljub. Predvideva podaljšanje davčnih olajšav, potrjenih med njegovim prvim predsedniškim mandatom, povečanje sredstev za vojsko in boj proti nezakonitemu priseljevanju ter zmanjšanje proračunske porabe za vse, kar ne sodi med predsednikove prioritete.

Problem za konservativne republikance je bil med drugim v tem, da predlog ne bo dovolj hitro zmanjšal proračunsko porabo za program zdravstvenega zavarovanja revnih Američanov medicare, poroča televizija CNN.

Uvodni predlog je predvidel ukinitev zdravstvenega zavarovanja za skoraj deset milijonov manj premožnih, med njimi vseh nedokumentiranih priseljencev, vendar šele po letu 2029. Takrat namreč Trump več ne bo predsednik in s tem ne bo prelomil obljube, da ne bo posegal v omenjeni zdravstveni program.

Demokrati republikancem očitajo podaljšanje ter uvedbe novih davčnih olajšav na plečih najranljivejših Američanov.

Po oceni analitikov kongresa bo uveljavitev tega zakona v naslednjem desetletju ustvarila skoraj 5000 milijard dolarjev javnofinančnega primanjkljaja, piše francoska tiskovna agencija AFP.

