»Slovenija nima razvojne vizije«

"Od takrat naprej so bile nekatere razprave in razni načrti, ki so z vladami odšli v predale, sicer pa je popolna brezidejnost. Slovenija nima razvojne vizije, zlasti, če to razvojno vizijo primerjamo s tistim časom. Za sodobni čas in za razmere, v katerih smo, ko so majhne države ogrožene in bodo težko preživele, je pravzaprav to največji pouk iz vsega skupaj – se pravi, kaj zmore neka generacija narediti - zmagati v vojni, obnoviti domovino in narediti dolgoročni načrt. To od te politične elite in od vseh poosamosvojitvenih žal ni niti v sanjah nismo mogli pričakovati."

(Zgodovinar dr. Božo Repe na okrogli mizi ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne o primerjavi Slovenije pred in po osamosvojitvijo; via MMC RTV Slovenija)