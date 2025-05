V Bratislavi razstava slovenske umetnice

V bratislavski Gandy Gallery bodo v sredo odprli razstavo v Londonu živeče slovenske umetnice Jasmine Cibic z naslovom The Arrangement. Gre za serijo fotografskih portretov s cvetličnimi aranžmaji, ki jih je umetnica ustvarila v sodelovanju s ključnimi posamezniki različnih mednarodnih sodišč in organizacij za človekove pravice in mednarodno pravo.

Umetnica je posameznike povabila, naj izberejo cvet za cvetlični aranžma, predviden za konferenco, ki obravnava vprašanje človekovih pravic, ki se jim osebno zdi najbolj kritično. Serija fotografij, posnetih v slogu zgodovinskega slikarstva vanitas, poudarja minljivo naravo pravice ter občutljivo ravnovesje med napredkom in nazadovanjem pri ohranjanju temeljnih človekovih pravic in pravne države.

V zgodovini so bile rože trajno prisotne na dogodkih, kot so podpisi političnih pogodb, mirovna pogajanja in drugi simbolični mejniki, kar poudarja njihovo vlogo močnega simbola za to, kar se dojema kot vrhunec človeških dosežkov in razvoja.

S preučevanjem njihovega zgodovinskega pomena kot vizualnih orodij, ki različnim oblikam oblasti podeljujejo simbolni status in legitimnost, se umetnica ukvarja s kompleksnim prepletanjem med vizualno reprezentacijo, zaznanimi hierarhijami moči in vlogo umetnika kot posrednika v tej konstelaciji, je zapisano na spletni strani Jasmine Cibic.

Jasmina Cibic, rojena v Ljubljana leta 1979, je svetovno znana slovenska umetnica, ki se ukvarja s performansom, instalacijami in filmom. Živi in dela v Londonu. Pogosto raziskuje sestavo nacionalnih kultur, njihove temeljne ideologije, politične cilje in uporabe, pa tudi mehko moč umetnosti, predvsem arhitekture.

Začetki Gandy Gallery segajo v leto 1992 po padcu komunističnih režimov v Srednji in Vzhodni Evropi. Ustanovila jo je Nadine Gandy. Leta 2005 se je galerija preselila v slovaško prestolnico Bratislavo, ki ima zaradi svoje osrednje geografske lege v bližini Avstrije, Češke, Madžarske in Balkana položaj na križišču kultur. Ustanoviteljica galerije se je takrat odločila, da bo v središče pozornosti postavila umetnike iz teh držav, katerih dela so premalo prepoznavna. Ob 30-letnici ustanovitve je galerija tudi ustanovila neprofitno združenje ZoomEuropa.

