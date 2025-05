Od aktivista do predsednika

Kdo je Nicusor Dan, ki je na predsedniških volitvah v Romuniji porazil skrajnega desničarja Georgea Simiona?

Župan Bukarešte Nicusor Dan je presenetljivi zmagovalec drugega kroga ponovljenih predsedniških volitev v Romuniji. 55-letni nekdanji aktivist je z okoli 54 odstotki glasov premagal svojega tekmeca, skrajnega desničarja Georgea Simiona, ki je osvojil okoli 46 odstotkov glasov.

Proevropski župan Bukarešte Nicusor Dan je vodil svojo kampanjo z obljubo, da bo v državo prinesel spremembo in iskrenost. V prvem krogu je osvojil 21 odstotkov glasov, ankete pa mu niso napovedovale veliko možnosti za zmago v drugem krogu, saj je podporo užival predvsem v bolj urbanih delih države, kjer pretežno živijo bolj izobraženi ljudje.

"Na današnjih volitvah je zmagala skupnost Romunov, ki si želi korenitih sprememb v Romuniji," je dejal Dan po izvolitvi.

Dan je v svoji kampanji za najvišji državni položaj, ki ima pomemben vpliv na zunanjo politiko, izrazil podporo Ukrajini in obljubil, da bo Romunija ostala na prozahodni poti, volivce pa pozval, naj zavrnejo Simionov izolacionistični pristop.

Dan se je rodil in odraščal v Fagarasu v Transilvaniji, kjer je kot najstnik zmagal na več mednarodnih matematičnih tekmovanjih, kasneje pa je v Bukarešti tudi študiral matematiko. Nato se je preselil v Francijo, kjer je nadaljeval študij in doktoriral v Parizu. Ob vrnitvi v Romunijo se je zavzemal za spremembe, se boril proti korupciji in nezakoniti urbanizaciji.

"Na današnjih volitvah je zmagala skupnost Romunov, ki si želi korenitih sprememb v Romuniji."



Nicusor Dan,

župan Bukarešte in novoizvoljeni predsednik Romunije

Romunija je po podatkih nevladne organizacije Transparency International ena najslabše ocenjenih glede stopnje korupcije v EU. Hkrati gre za eno najrevnejših članic EU z visoko stopnjo neenakosti.

Je soustanovitelj zeleno-liberalne reformne stranke USR, iz katere pa je leta 2017 izstopil, ker se ni strinjal s spremembo politike. Prepričan je bil namreč, da bi se morala stranka še naprej osredotočati na boj proti korupciji, ne pa na državljanske svoboščine, med njimi pravice skupnosti LGBTQ+.

Večkrat se je podal tudi v župansko tekmo, leta 2020 pa mu je uspelo kot prvemu neodvisnemu kandidatu zmagati na volitvah za župana Bukarešte. V prestolnici mu je uspelo posodobiti ogrevalni sistem in športne objekte, Bukarešto pa je spravil tudi iz finančnih težav.

Dan je znan po tem, da je zadržan in skrbno tehta besede. Zaradi tega je bil tudi tarča kritik, da ni dovolj odločen in da ima slabe komunikacijske sposobnosti.

Vendar je bila po mnenju analitikov v boju proti tekmecu, ki se navdušuje nad ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, njegova zadržanost morda prednost.

q-JYSqHv1NQ

tGvg_xVRIH4