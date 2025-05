Novinarji ob dogajanju v Gazi ne smejo molčati

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je novinarje pozvalo, naj spričo kršitev človekovih pravic v Gazi ne molčijo in naj od politikov zahtevajo odgovore

Društvo novinarjev Slovenije je danes novinarje po svetu pozvalo, naj spričo kršitev človekovih pravic v Gazi ne molčijo in naj od politikov zahtevajo odgovore. Kot so poudarili, namreč trenutna humanitarna kriza v enklavi, kjer Izrael od 2. marca blokira dobave pomoči, ni kriza brez odgovornosti, temveč politično povzročena tragedija.

Pri DNS so v pozivu zapisali, da se v Gazi pred očmi celotnega sveta odvija sistematično in namerno stradanje prebivalstva, ki ni humanitarna kriza brez odgovornosti, temveč politično povzročena tragedija, o kateri je treba govoriti jasno in glasno.

"Kot novinarji imamo poklicno in etično dolžnost, da ne molčimo ob največjih kršitvah človekovih pravic," so poudarili in novinarje pozvali, naj od politikov zahtevajo odgovore.

DNS

"Ne zadovoljite se s praznimi besedami ali izogibanjem. Vprašajte jih neposredno: kaj boste storili, da se to ustavi," so zapisali, rekoč da novinarji ne smejo biti zgolj nemi opazovalci, saj je molk oblika sokrivde, novinarski poklic pa pri vprašanju zločinov proti človeštvu ni nevtralen.

Ob tem so poleg obupnih humanitarnih razmer v enklavi izpostavili število žrtev vojne, med katerimi je več kot 200 medijskih delavcev. Napade na novinarje in preprečevanje dostopa tujim poročevalcem so označili za nedopustne.

DNS

"V takšnih razmerah nosijo preživeli palestinski novinarji in medijski delavci nepredstavljivo breme dokumentiranja vojne. Za vsako novico iz Gaze stoji medijski delavec, ki je tvegal svoje življenje, da bi jo povedal svetu," so zapisali in dodali, da pri solidarnosti s palestinskimi kolegi ne gre le za poklicno etiko, ampak tudi za temeljno človeško dostojanstvo.

Ob pozivu so objavili izjavo palestinskega novinarja Farida Tamalaha, ki od kolegov po svetu pričakuje, da bodo več poročali o dogajanju v Gazi ter da bodo pri govoru o genocidu uravnoteženi in pošteni. "Genocid in lakota nista skrita. Potrebujemo več pozornosti in več pritiska, da se to ustavi," je dejal.