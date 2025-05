Protesti proti množičnemu turizmu

Na Kanarskih otokih posledice prekomernega obiska turistov

Na Kanarskih otokih je v nedeljo več tisoč ljudi protestiralo proti množičnemu turizmu in zahtevalo rešitve za posledice prekomernega obiska turistov. Protesti so potekali v času, ko se Španija, katere del so Kanarski otoki, bliža še enemu rekordnemu letu po obiskanosti.

Protestniki so se na poziv platforme z imenom Kanarski otoki imajo omejitev opoldne zbrali na vseh sedmih otokih arhipelaga, ki leži ob severozahodni obali Afrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nosili so transparente z napisi Kanarski otoki niso naprodaj in Kanarski otoki niso več raj ter pozivali k nadzoru najemnin in zamrznitvi novih turističnih projektov, da bi omejili vpliv prekomernega turizma.

Po podatkih oblasti je na otoku Tenerife, največjem v arhipelagu, protestiralo 7000 ljudi. Na Gran Canarii se je zbralo 3000 protestnikov, na otoku Lanzarote 1500 in na Fuerteventuri tisoč.

Lokalna združenja so že leta kritična do razvoja turizma na Kanarskih otokih, ki po njihovem prepričanju daje prednost vlagateljem na škodo okolja in prebivalcev. Slednji se med drugim soočajo z naraščajočimi najemninami.

Čeprav štirje od desetih prebivalcev Kanarskih otokov delajo v turističnem sektorju, ki predstavlja 36 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), domačini trdijo, da oblasti njihove skrbi večinoma ignorirajo.

Španijo, drugo najbolj obiskano državo na svetu za Francijo, je v prvih treh mesecih letošnjega leta obiskalo rekordnih 17,1 milijona tujih turistov.

Kanarske otoke, kjer živi 2,24 milijona ljudi, je v istem obdobju obiskalo 4,36 milijona tujih turistov in so na dobri poti, da presežejo 15,2 milijona obiskovalcev, zabeleženih lani, še navaja AFP.

