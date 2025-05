Kateri projekt Slovenijo uvršča ob bok najnaprednejših držav?

IZJAVA DNEVA

"Projekt superračunalnika nas uvršča ob bok digitalno najnaprednejših držav. Tovarna umetne inteligence bo na enem mestu omogočala tako podjetjem kot raziskovalcem dostop do napredne infrastrukture, do varnih podatkovnih virov, do uporabnika prijaznega programskega okolja in izobraževanj na področju umetne inteligence, pa tudi do strokovne in tehnične podpore pri razvoju modelov umetne inteligence. Startupi bodo, recimo, brez velikih finančnih vlaganj in s pomočjo tovarne umetne inteligence neko dobro idejo lahko zelo hitro uresničili."

"Zelo pomembno, ker bo slovenski superračunalnik povezan tudi z drugimi superračunalniki v Evropi. Slovenija ima že približno 50 let – to je morda premalo znano – izkušnje na področju umetne inteligence, njenega razvoja. Nujno je, da ujamemo ta vlak, ker nam umetna inteligenca, če jo razvijamo odgovorno, omogoči pametno kmetijstvo, na področju medicine lahko nadomesti več let laboratorijskih raziskav. Zelo veliko količino podatkov lahko obdela v realnem času, s satelitskimi slikami lahko spremlja stanje morja, voda. Ali pa meri kakovost materialov, kako se ti odzivajo na mraz in visoke temperature, sicer bi bilo za take meritve potrebnih več let raziskav. Te simulacije lahko precej pospešijo inovacije in inovacije so tiste, ki jih nujno potrebujemo za konkurenčnost gospodarstva. Ključno je, da vlada to prepozna."

(Ksenija Klampfer, ministrica za digitalno preobrazbo, o tem, zakaj je tako pomembno, da bo Slovenija dobila nov superračunalnik in tovarno umetne inteligence; v intervjuju za Delo)