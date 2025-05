»Če Nato izgublja svojo moč, se mora spremeniti«

IZJAVA DNEVA

"Če Nato, kot smo ga poznali in v katerega smo vstopili pred dobrima dvema desetletjema, izgublja svojo politično moč ter vojaško verodostojnost in prepričljivost, se mora organizacijsko spremeniti. Lahko se samoukine, kot sta to storila Varšavski pakt (VP) leta 1991 in Zahodnoevropska unija (ZEU) leta 2011. Ukinjati vojaško zavezništvo v času vojn ni racionalna politika, niti ni pametno menjati konja, dokler se za njim (še vedno) praši. Prihodnost evropske varnosti je v njeni kolektivni ali kooperativni varnosti. Kolektivni koncept nam ponuja EU z evropsko vojsko ali novo ZEU, kooperativno varnost OVSE, če bi nam ga uspelo obuditi v novo življenje. Morda pa je rešitev v novi pogodbi z ZDA, po kateri bi Evropa od ZDA varnost enostavno kupila ali najela in ne dobila. Evropejci se moramo vsaj načelno videti v novi ureditvi sveta in ugotoviti, kakšno vlogo naj bi v njej imeli, ter se temu primerno odločiti za transakcijski, kolektivni ali kooperativni sistem skupne varnosti."

(Mirko Cigler, nekdanji diplomat in publicist, o tem, da se mora Nato organizacijsko spremeniti; via Dnevnikov Objektiv)