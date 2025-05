»Ustvarjamo dragocen arhiv za prihodnje generacije«

Eksperimentalno-dokumentarni film Glas v ospredje postavlja Ksenijo Jus, Silvano Paletti in Darinko Kozinc, trojico prejemnic nagrade, ki jo podeljuje Mira - Ženski odbor Slovenskega centra PEN

V MGLC Švicariji bo drevi premiera eksperimentalno-dokumentarnega filma Glas v režiji Mateja Okrogliča, ki po besedah predsednice Slovenskega centra Pen Tanje Tuma izpostavlja umetnice, o katerih sicer ne bi veliko vedeli. V ospredju filma so prejemnice nagrade mira.

Nagrado mira slovenskim ustvarjalkam za izjemne dosežke na področju literarnega ustvarjanja ter celostne osebne drže podeljuje Mira - Ženski odbor Slovenskega centra Pen.

Glas je poklon ustvarjalni strasti in zavedanju, da lepota sveta ni samoumevna in sega onkraj neusmiljenih dejstev, so ob tem navedli pri Slovenskem centru Pen.

V filmu, za katerega sta scenarij napisali Luna Jurančič Šribar in Nina Kokelj, direktorica fotografije pa je bila Maja Blažič, je združen ustvarjalni glas treh umetnic in prejemnic nagrade mira Ksenije Jus, Silvane Paletti in Darinke Kozinc.

"Vsaki ustvarjalki, ki nastopa v filmu, smo namenili en snemalni dan, in prav vsaka se me je dotaknila. Čedalje srečnejša sem postajala in čedalje bolj sem čutila, kako pomembno je, da te ženske dobijo svoj glas tudi v filmu. Želim si, da bi se s tem poklonili vsem prejemnicam nagrade mira - ne le zato, da širimo glas o tej posebni nagradi, temveč tudi zato, ker ustvarjamo dragocen arhiv za prihodnje generacije."



Luna Jurančič Šribar,

soscenaristka

Režiser Okroglič je povedal, da mu je bilo pri ustvarjanju filma Glas pomembno, da glas nastopajočih ustvarjalk ne le zazveni, temveč tudi globoko resonira v notranjosti gledalca. Scenaristka in producentka filma, pisateljica Jurančič Šribar, je povedala, da jo je celoten proces ustvarjanja filma, od začetka pa vse do zadnjega kadra, popolnoma posrkal.

Pesnica, kantavtorica in prejemnica nagrade mira 2016 Ksenija Jus je svoj filmski portret pospremila z besedami, da "imamo v vseh agregatnih stanjih duše glas. Včasih se mora skriti, včasih uporabiti šifre, pogosto je ujet v kamen, najdemo ga pod zemljo in na nebu. Glas moje duše je glas vseh, ki živimo polnokrvno, in je glas, ki ne more ždeti v tišini, ki ne zna onemeti pred obrazi krutosti človeka. Je glas, ki umolkne skupaj z vesoljem. In nič prej".

Po nocojšnji premierni projekciji bo sledil pogovor z ustvarjalci filma. Zazvenela bo tudi rezijanska glasba v izvedbi vokalne skupine Za srce mo. Repertoar skupine Za srce mo vključuje avtentične rezijanske ljudske pesmi in nekatere avtorske skladbe Paletti, umetnice iz Rezije, ki s svojim ustvarjanjem dodaja sodoben odmev tej neprecenljivi dediščini in je dragocena junakinja filma Glas.

Film Glas je nastal v produkciji Kulturno umetniškega društva Poiesis, Mire - Ženskega odbora slovenskega centra Pen in Slovenskega centra Pen ter s podporo ministrstva za kulturo.