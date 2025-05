Novi izraelski napadi na Gazo

Ubitih najmanj 60 ljudi

V novih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ponoči po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti ubitih najmanj 60 ljudi. Potem ko je izraelska vojska pred dnevi okrepila ofenzivo v Gazi s ciljem poraziti islamistično skupino Hamas, je bilo v enklavi ubitih na desetine Palestincev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Palestinska tiskovna agencija Wafa je poročala, da je bilo med drugim v mestu Deir al Balah v osrednjem delu Gaze ubitih 12 ljudi, o žrtvah so poročali tudi v mestu Han Junis na jugu enklave in z območja v bližini mesta Gaza.

Ekipe civilne zaščite so ponoči v bolnišnice prepeljale najmanj 44 mrtvih, večinoma žensk in otrok, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik agencije za civilno zaščito.

V mestu Gaza je bilo v napadu na poslopje šole, v katero so se zatekli razseljeni ljudje, ubitih osem ljudi. Kot poroča AFP, je bilo 15 ljudi ubitih v napadu v bližini begunskega taborišča Nusejrat, o žrtvah so poročali tudi po izraelskem napadu na hišo v begunskem taborišču Džabalija.

Izraelska vojska že več dni krepi napade na območje Gaze in poudarja, da je njen cilj uničenje Hamasa in osvoboditev talcev. Po navedbah palestinske civilne zaščite je bilo v ponedeljek na območju Gaze ubitih 92 ljudi.

Po skoraj trimesečni blokadi je Izrael v ponedeljek dovolil vstop majhnih količin osnovne pomoči v Gazo, kjer po opozorilih Združenih narodov strada dva milijona ljudi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek ob napovedi, da bo Izrael prevzel nadzor nad celotnim območjem Gaze, ocenil, da morajo lakoto v enklavi preprečiti iz praktičnih in diplomatskih razlogov. Izraelske oblasti so tako prvič po začetku blokade 2. marca dovolile vstop v Gazo nekaj tovornjakom s humanitarno pomočjo, vendar pa so ZN opozorili, da je to glede na potrebe le kaplja v morje.

