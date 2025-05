Prva presaditev mehurja na svetu

Prelomnica za bolnike z resnimi boleznimi mehurja

V ZDA so kirurgi uspešno izvedli prvo presaditev mehurja pri človeku, so sporočili iz bolnišnice v Los Angelesu, kjer je bil poseg v začetku maja opravljen. Gre za prvo tovrstno presaditev na svetu, ki bi lahko pomenila prelomnico za bolnike z resnimi boleznimi mehurja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poseg so izvedli pri 41-letnem Oscarju Larrainzarju, ki je bil na dializi sedem let. Očetu štirih otrok so pred nekaj leti zaradi raka odstranili velik del mehurja, nato pa so mu odstranili še obe ledvici, je v nedeljo sporočila bolnišnica.

Larrainzarju so med približno osemurno operacijo, ki so jo izvedli 4. maja v medicinskem centru Ronald Reagan UCLA v Los Angelesu, uspešno presadili mehur in ledvico, ki ju je prejel od istega darovalca.

"Kirurgi so najprej presadili ledvico, nato mehur. Nato so ledvico povezali z novim mehurjem s tehniko, ki so jo sami razvili," so še zapisali v izjavi.

Nima Nassiri, eden od kirurgov, ki so sodelovali pri tej zgodovinski presaditvi, je povedal, da je postopek skoraj v trenutku prinesel pozitivne rezultate.

"Ledvica je takoj proizvedla veliko količino urina in bolnikova ledvična funkcija se je takoj izboljšala," je povedal. "Po operaciji dializa ni bila potrebna in urin je pravilno odtekal v novi mehur," je dodal po poročanju AFP.

Nassiri in njegov kolega Inderbir Gill sta pojasnila, da presaditve celotnega mehurja prej niso bile izvedene zaradi kompleksnega žilnega ustroja medenice, zaradi česar je bil to tehnično težaven postopek.

Bolniki, ki so potrebovali rekonstrukcijo mehurja, so prejeli umeten mehur, ustvarjen iz dela črevesja, ali pa so jim vstavili stomalno vrečko za zbiranje urina.

Ti posegi so učinkoviti, vendar hkrati prinašajo kratkoročna in dolgoročna tveganj, za katere zdravniki zdaj upajo, da se jim bo s presaditvijo celotnega mehurja mogoče izogniti, je še povedal Nassiri.

