Zelenski / »Putin skuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne in okupacije«

Ukrajinski predsednik Zelenski je poudaril, da mora biti diplomacija, katere cilj je mir, dobro usklajena in osredotočena na oprijemljive rezultate

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obtožil Rusijo, da z zaviranjem pogovorov o prekinitvi ognja skuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne v Ukrajini. "Jasno je, da Rusija poskuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne in okupacije," je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.

Kot je dodal, je danes govoril s finskim predsednikom Alexandrom Stubbom, s katerim sta razpravljala o ponedeljkovem telefonskem pogovoru ameriškega predsednika Donalda Trumpa z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.

Trump je dvourni pogovor s Putinom označil za preboj, vendar pa je Putin znova zavrnil poziv k popolni, takojšnji in brezpogojni prekinitvi ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Putin je dejal le, da je pripravljen sodelovati z Ukrajino pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Iz Kremlja pa so danes sporočili, da gre za zapleten postopek in da ni roka za dogovor.

Kot je danes zapisal Zelenski, mora biti diplomacija, katere cilj je mir, dobro usklajena in osredotočena na oprijemljive rezultate.

"Ukrajina je pripravljena na vse oblike pogajanj, ki prinašajo rezultate. Če bo Rusija še naprej postavljala nerealne pogoje in spodkopavala napredek, morajo biti posledice ostre," je dejal Zelenski.

Članice EU so sicer danes potrdile nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je na družbenem omrežju X sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Ponedeljkov pogovor med Trumpom in Putinom je po njenem mnenju jasno pokazal, da se Moskva ne strinja s prekinitvijo ognja. Dodala je, da se v EU vsi strinjajo, da mora unija okrepiti pritisk na Rusijo, če ne bo pristala na premirje.