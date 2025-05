»Živimo v totalitarnem sistemu«

IZJAVA DNEVA

"Že res, da je bil komunistični režim krut, a kljub temu je poznal besedi solidarnost in tovarištvo. Ljudje, ki jih ideologija ni zaslepila, so znali prisluhniti tem besedam in jih razumeti. To je v popolnem nasprotju z današnjimi časi in ljudmi, kot je Elon Musk. Sam njegovih dejanj sploh ne morem doumeti. Zdi se, da ljudje kot on ne premorejo kančka empatije in da ne razumejo, da se ljudje razlikujemo med sabo."

"Živimo v totalitarnem sistemu. S tem nimam v mislih le diktature kapitala, ampak tehnološko podprte znanosti, o čemer ne razmišljamo dovolj. To je velika grožnja demokraciji, ki mora temeljiti na spoštovanju drugačnosti in drugega."

"Zdi se mi, da je danes, ko je svet zdrsnil v histerično blebetanje, ki spodbuja naše najnižje strasti in ponižuje človekovo dostojanstvo, treba povedati tudi zgodbe, ki trdijo nasprotno: da je tudi v najtežjih situacijah mogoče zavrniti klavrno ponudbo in se odločiti za nekaj plemenitega."

(Literat in glasbenik Milan Dekleva o tem, da živimo v totalitarnem sistemu: v intervjuju za Nedelo)