»Janša je pravi zgled politika parazita«

IZJAVA DNEVA

"Zaspite mirno, volivci in volivke, ki ste glasovali proti parazitskim nagrajencem: tisti starejši z nagradami za življenjsko delo bodo morda oškodovani in vi to doživljate kot zmago. Tisti oziroma tiste, ki vas menda najbolj motijo, so še mlade in bodo upokojene čez kakšnih dvajset let, ko vas ne bo več. In kakšne bodo realne posledice vaše zlobe? Pogoji za izboljšanje njihovih pokojnin bodo bolj ali manj enaki, le manj formalizirani in bolj podvrženi vsakokratni politični volji, pa pravno dokaj zastareli – saj so nastali pred pol stoletja …"

"Slej ali prej bo prišel tudi popravek zakona, niti opazili ga ne boste. A zdaj ste jih lahko prizadeli, žalili in prostaško napadali, z njimi pa kulturo v celoti, in obenem ste se še kako zavedali, da te ljudi samo izkoriščate za to, da znova pokažete zvestobo svojemu vodji. Kaj pa nasploh mislite o politikih? Kričite, da so paraziti, ki sedijo v parlamentu in jemljejo vaš denar, da se lahko tam kregajo – in ne delajo nič. No, vaš ljubljeni vodja je tam oziroma na oblasti že trideset let, torej je pravi zgled politika parazita."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, ali so politiki paraziti; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)