Kennedy pozval države k izstopu iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o izstopu ZDA iz WHO

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši je danes v video sporočilu udeležence letne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v Ženevi pozval, naj se pridružijo ZDA in tako kot one izstopijo iz organizacije ter ustanovijo novo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pozivam ministre za zdravje po vsem svetu in Svetovno zdravstveno organizacijo, naj naš izstop iz organizacije obravnavajo kot klic k prebujenju," je dejal Kennedy. Poudaril je, da so ZDA že navezale stike s podobno mislečimi državami in da spodbujajo druge, naj razmislijo o tem, da se jim pridružijo.

Kennedy, ki je dolgoletni kritik WHO in borec proti cepljenju, je organizacijo označil za mrtvo. Obtožil jo je, da nanjo neupravičeno vplivajo Kitajska, ideologija spola in farmacevtska industrija. Dodal je, da želi Washington mednarodno zdravstveno sodelovanje osvoboditi okovov političnega vmešavanja in koruptivnih vplivov.

Ocenil je, da na skupščini danes sprejet sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij vsebuje vse napake WHO med pandemijo covida-19. ZDA ne bodo v njem sodelovale, je dejal in dodal, da je potreben ponoven zagon celotnega sistema.

Ameriški predsednik Donald Trump je po januarskem nastopu drugega mandata podpisal izvršni ukaz o izstopu ZDA iz WHO in sprožil enoletni postopek izstopa države. Odločitev je utemeljil z nezadovoljstvom z upravljanjem pandemije covida-19 in popuščanja Kitajski, kjer je novi koronavirus izbruhnil. Navedel je tudi previsoka plačila ZDA organizaciji.

ZDA so sicer že leta največja donatorica organizacije in ji bodo z odhodom povzročile resne finančne težave.