Premalo dokazov za prepoved skrajno desne stranke AfD?

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je dejal, da ocena obveščevalcev, ki so stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelili kot potrjeno "desničarsko ekstremistično", ne zadostuje za utemeljitev prepovedi stranke

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je danes dejal, da ocena obveščevalcev, ki so stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelili kot potrjeno "desničarsko ekstremistično", ne zadostuje za utemeljitev prepovedi stranke. Zagovorniki prepovedi so po njegovem napačno verjeli, da obveščevalno poročilo vsebuje dovolj dokazov za takšno prepoved.

Po mnenju Dobrindta zagovorniki postopka za prepoved AfD s svojimi argumenti hodijo po tankem ledu. Napačno je prepričanje, da poročilo nemške notranje obveščevalne agencije (BfV), ki AfD opredeljuje kot potrjeno desničarsko ekstremistično stranko, ponuja dovolj dokazov za takšno prepoved, je dejal Dobrindt, ki je na novinarski konferenci v Berlinu danes predstavil letne statistične podatke o politično motiviranem nasilju.

Tistim, ki so dejali, da če obstaja takšno strokovno mnenje, se je mogoče nanj zanesti in nato sprožiti ustrezne postopke prepovedi, minister odgovarja, da "to strokovno mnenje za to ne zadostuje", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poročilo BfV se ukvarja predvsem z vprašanjem, ali AfD krši načelo človekovega dostojanstva, je opozoril Dobrindt. Vendar pa bi bilo treba v postopku prepovedi po njegovem upoštevati še dva elementa: ali gre za napad na pravno državo in ali gre za napad na demokracijo. Poročilo o tem ne govori, je dodal minister.

BfV je v začetku meseca svojo oceno glede AfD dvignila s "sumljive" na "potrjeno desničarsko ekstremistično", češ da stranka "ne spoštuje človekovega dostojanstva" in ogroža demokracijo. Vendar pa je kmalu zatem začasno umaknila to opredelitev, ki bi ji sicer dala širša pooblastila glede nadzora nad stranko, do razsodbe sodišča v Kölnu, na katerega se je pritožila AfD.

BfV se je odločila, da do razsodbe stranke ne bo obravnavala kot ekstremistične organizacije, a hkrati tudi ne bo preklicala svoje odločitve.