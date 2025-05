Zgodovinski korak v podporo Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO)

Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki po odločitvi ZDA za izstop ostaja brez velikega dela sredstev, so potrdile 20-odstotno zvišanje članarin

Svetovna zdravstvena organizacija se sicer financira s pomočjo obveznih članarin držav članic in prostovoljnih donacij, ki pa so vezane na različne projekte in dejavnosti WHO

© Wikimedia Commons

Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na letni skupščini ob sprejemu proračuna za obdobje 2026-2027 v torek potrdile tudi 20-odstotno zvišanje članarin, so sporočili iz te agencije ZN. Prepričani so, da gre za zgodovinski korak v podporo WHO, ki po odločitvi ZDA za izstop ostaja brez velikega dela sredstev.

WHO izpostavlja, da so se vlade držav članic za zvišanje članarin odločile v času, ko se soočajo s finančnimi omejitvami in gospodarskimi težavami, s čimer so po njihovih navedbah dokazale podporo svetovni solidarnosti na področju zdravja in ključni vlogi WHO.

Izpostavili so pomen trajnostnega financiranja v spreminjajočem se svetovnem finančnem okolju in navedli, da so prav zaradi finančnih omejitev prvotno odobreni proračun za obdobje 2026-2027 zmanjšali za 22 odstotkov - s 5,3 milijarde ameriških dolarjev na 4,2 milijarde (3,7 milijarde evrov).

Gre za drugo 20-odsotno zvišanje članarin, potem ko so ga države članice prvič potrdile v proračunu za obdobje 2024-2025, so pojasnili pri WHO.

Spomnili so, da so se leta 2022 države dogovorile o povečanju svojih prispevkov s postopnim zviševanjem članarin, tako da bodo najkasneje do cikla 2030-2031 te predstavljale 50 odstotkov osnovnega proračuna WHO. Še v obdobju 2020-2021 so članarine denimo predstavljale le 16 odstotkov odobrenega programskega proračuna.

Svetovna zdravstvena organizacija se sicer financira s pomočjo obveznih članarin držav članic in prostovoljnih donacij, ki pa so vezane na različne projekte in dejavnosti WHO.

Leta so bile največja donatorica ZDA, ki pa se v skladu z odločitvijo predsednika Donalda Trumpa umikajo iz organizacije. Odhod države in zavračanje plačila članarine za leti 2024 in 2025 organizaciji povzročata številne finančne težave.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je nedavno naznanil, da bo organizacija zaradi krčenja sredstev iz ZDA prisiljena zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati osebje.