ZDA odobrile prodajo helikopterjev BiH

Skupna vrednost posla znaša 100 milijonov dolarjev

ZDA so odobrile prodajo helikopterjev AW-119Kx in pripadajoče opreme Bosni in Hercegovini. Skupna vrednost posla, ki med drugim vključuje usposabljanje ter tehnično in logistično podporo, znaša 100 milijonov dolarjev, so v torek sporočili iz Pentagona.

State Department je v torek kongres seznanil z odločitvijo, da so odobrili prodajo helikopterjev AW-119Kx, za nakup katerih je zaprosila BiH.

Predlagana prodaja bo po navedbah Pentagona podprla zunanjepolitične cilje in varnostne interese ZDA s krepitvijo varnosti partnerske države, ki prispeva k politični stabilnosti in gospodarskemu napredku v Evropi. Izboljšala bo tudi zmogljivosti vojske BiH "za soočanje s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami, sodelovanje v regionalnih vajah in vajah Nata ter zaščito nacionalnih interesov BiH na goratem in težko dostopnem terenu".

Prodaja helikopterjev po ocenah Pentagona ne bo spremenila vojaškega ravnotežja v regiji.

Helikopter AW-119Kx je po navedbah proizvajalca Leonardo prvi lahek enomotorni helikopter, ki izpolnjuje vse standarde za letenje po instrumentih (IFR), njegova kabina pa se lahko prilagaja različnim nalogam.