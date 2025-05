»Janša zna impresivno pritegniti pozornost, diktirati politično agendo in polarizirati družbo«

IZJAVA DNEVA

"Bojevit kot vedno, je Janez Janša vedno bolj prepričan, da ima prave rešitve za Slovenijo in predvsem za slovenski rod. Impresivno zna pritegniti pozornost, diktirati politično agendo in polarizirati družbo. Populistično retoriko je znal dovršeno uporabiti že v časih, ko populizem sploh še ni bil moderen. Vedel je, da so izjemne pokojnine za umetnike čudovita tema, na kateri se da graditi uspešno volilno kampanjo. Mojstrsko je znal izkoristiti umetniška dela bodočih prejemnikov pokojnin. Na koncu so se celo v nasprotnem taboru začeli spraševati, ali prikazani prizori res spadajo v umetniško sfero. Da se je že v osemdesetih slovenski umetniški prostor gradil na nekonvencionalnosti in provokaciji, so itak vsi že pozabili."

(Zgodovinar in novinar Stefano Lusa o referendumu o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke; v kolumni za Dnevnik)