»V ne tako oddaljeni prihodnosti bi lahko grožnje prišle tudi iz vesolja«

Kanada razmišlja o sodelovanju z ZDA pri projektu protiraketnega ščita

Kanada preučuje možnost sodelovanja z ZDA pri njihovem projektu za postavitev novega protiraketnega ščita, je v sredo povedal kanadski premier Mark Carney. Projekt je v torek predstavil ameriški predsednik Donald Trump, ki si želi, da bi sistem začel delovati čez tri leta.

"To je nekaj, kar preučujemo in o čemer smo se pogovarjali na visoki ravni (z ZDA)," je na novinarski konferenci povedal Carney. Ob tem je posvaril pred vse večjimi grožnjami, ki bi po njegovem mnenju lahko v "ne tako oddaljeni prihodnosti prišle tudi iz vesolja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik je v torek predstavil načrt za postavitev novega protiraketnega ščita v ZDA. Po vzoru Izraela, ki razpolaga s t. i. železno kupolo, je nov sistem zračne obrambe poimenoval zlata kupola. Trump si želi, da bi sistem začel delovati čez tri leta. Ugibal je tudi, da bo cena tega 175 milijard dolarjev.

Znesek, ki ga je navedel, predstavlja spodnjo mejo predvidenih stroškov. Kongresni proračunski urad je namreč izračunal, da bi tak sistem v 20 letih stal med 161 in 542 milijard dolarjev.

Trump je ob predstavitvi načrta dejal tudi, da je Kanada izrazila zanimanje za sodelovanje, poroča britanski BBC. "Z njimi se bomo pogovarjali. Tudi oni želijo imeti zaščito, zato bomo Kanadi kot običajno pomagali," je dodal.

V Pekingu so medtem glede projekta protiraketnega ščita zaskrbljeni. Prepričani so, da ta ne bo okrepil zaupanja med veliki silami, in Washington pozvali, naj opusti razvoj sistema, poroča britanski Guardian.

Kanada si v zadnjih tednih prizadeva za diverzifikacijo svojih trgovinskih in varnostnih partnerstev. Nedavno je denimo z Avstralijo podpisala dogovor o razvoju radarskih sistemov. Carney pa je dejal, da se Ottawa pogovarja z evropskimi zaveznicami o tem, da bi postala polnopravna partnerica ReArm Europe, pobude, ki naj bi okrepila evropske obrambne zmogljivosti.