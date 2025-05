V Španiji bodo petino stanovanj, ki so se oddajala prek platforme Airbnb, spremenili nazaj v stanovanja za dolgoročni najem

Spomladansko čiščenje

»Soseske so za sosede, brez Airbnb« – napis na transparentu med demonstracijami v Madridu

© Profimedia

Španija je turistična država. Je drugi najbolj obiskan turistični cilj na svetu, za Francijo, leta 2024 jo je obiskalo 94 milijonov ljudi, kar je 13 odstotkov več kot leto pred tem. Na vsakega Španca se torej v državi na leto ustavita skoraj dva turista. Za vse te turiste so potrebne ogromne zmogljivosti, predvsem sobe, stanovanja, apartmaji. Del tega zagotovijo tudi s stanovanji in sobami, ki se oddajajo prek aplikacije Airbnb, teh je po uradnih podatkih 321 tisoč. Posledica tega je, da je na nepremičninskem trgu vsaj 321 tisoč stanovanj manj, kot bi jih bilo sicer (če oddajanja prek drugih platform in na črno ne štejemo), temu primerno pa cene drugih nepremičnin nenadzorovano rastejo. Tako so se najemnine v Španiji v zadnjem desetletju podvojile.

