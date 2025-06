Pozdrav iz Sarajeva

Bojan Hadžihalilović, ki bo kot gost nastopil v okviru odprtja razstave Greetings from Sarajevo, je s skupino TRIO oblikoval tudi več naslovnic za Mladino

Coca-cola, redizajn (plakat, 1993)

© arhiv skupine TRIO

Pogovor z Bojanom Hadžihalilovićem, ki bo potekal v Cukrarni v četrtek, 5. junija, ob 17. uri, bo napovedal odprtje mikro razstave Greetings from Sarajevo. Letos namreč mineva 30 let od Dejtonskega sporazuma s katerim je bila ustavljena vojna v BiH in s katerim se je začel tudi konec obleganja Sarajeva, enega od najdaljših obleganj v sodobni vojaški zgodovini.

V sodelovanju z Fundacijo Brumen in European Design Awards 2025 se bodo ob tej priložnosti v Sivi coni pogovarjali z Bojanom Hadžihalilovićem, ustanovnim članom oblikovalske skupine TRIO, ki je v času obleganja Sarajeva (1992–1996) oblikovala serijo kartic in plakatov Greetings from Sarajevo in s tem svet opozorila na moč vizualnega jezika.

Med vojno je TRIO ostal v Sarajevu in sodeloval z revijo DANI, za katero so ustvarjali naslovnice. V tem času so zasnovali tudi serijo plakatov Greetings from Sarajevo, s katerimi so izražali trdnost in uporni duh Sarajevčanov ter poudarjali vlogo mesta kot nosilca civilizacijskih vrednot. Plakati, ki so bili v začetku leta 1994 natisnjeni tudi kot razglednice, so poželi veliko mednarodno priznanje, med drugim nagrado ICOGRADA, kar je bistveno povečalo njihovo prepoznavnost v svetu.

Oblikovalsko skupino TRIO so sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja ustanovili Lejla Mulabegović ter Dalida in Bojan Hadžihalilović, še kot študenti na Akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu. Skupina je hitro pridobila prepoznavnost, še posebej z oblikovanjem albumov znanih sarajevskih pop in rock skupin in glasbenikov, kot so Bijelo dugme, Plavi orkestar, Bombaj štampa, Dino Merlin in drugi. Ustvarili so tudi izstopajoče plakate za gledališke produkcije Jugoslovanskega dramskega gledališča v Beogradu, za gledališki festival YU Fest (pod vodstvom Ljubiše Ristića) ter za številne druge kulturne dogodke. Poleg tega so oblikovali več naslovnic za revijo Mladina.

Razstava bo na ogled do nedelje, 8. junija, v Sivi coni (medetaži) Cukrarne, vstop je prost.

Spodaj v fotogaleriji pa si lahko ogledate naslovnice, ki jih je za Mladino oblikoval Bojanom Hadžihalilovićem.