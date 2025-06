Vse bo ok, Borut Pahor

Kako smo nabrusili tipke, da bi razrezali nastop bivšega predsednika republike, vlade in državnega zbora Boruta Pahorja v nedeljskem intervjuju pri Jožetu Možini na TV Slovenija! A potem smo ugotovili, da je to opravil že nekdo drug. Njegov sin, mladi diplomat Luka Pečar Pahor.

Borut Pahor in Jože Možina v oddaji Intervju

© TV Slovenija

Kako smo nabrusili tipke, da bi razrezali nastop bivšega predsednika republike, vlade in državnega zbora Boruta Pahorja v nedeljskem intervjuju pri Jožetu Možini na TV Slovenija! A potem smo ugotovili, da je to opravil že nekdo drug. Njegov sin, mladi diplomat Luka Pečar Pahor.

V torek je namreč Luka Pečar Pahor prek svojega malega inštituta Gajst, ki ga je skupaj s somišljeniki in tudi materjo ustanovil kot nadobudni študent, sporočil svoje mnenje o stališčih očeta. Takole je zapisal: »Če slučajno (še) ni jasno, kje stojijo naše ladje: V Gazi poteka genocid. Na Zahodnem bregu se vrši apartheid, že dolgo. Na celotnem okupiranem palestinskem ozemlju se vršijo vojna hudodelstva, že dolgo. Politika izraelske vlade do palestinskega naroda je politika hudodelstev zoper človečnost, že dolgo. Hamas krši mednarodno humanitarno pravo in pravo človekovih pravic. Sedmi oktober je vojni zločin. Pozivi k izbrisu Izraela so pozivi h genocidu. Antisemitizem je nedopusten. Edina rešitev je rešitev dveh držav.« Po obrazložitvi zapisanega, ki je daljša od dolžine te rubrike, je Luka Pečar Pahor inštitutovo sporočilo sklenil z besedami: »Četudi Borut Pahor ni več politik, njegovo mnenje nosi precejšnjo težo. Je tudi diplomant mednarodnih odnosov. Odločil se je ponovno opravljati izpit iz mednarodnega prava, ni mu bilo treba, a tako se je odločil. Dopuščamo možnost, da smo se narobe razumeli, a če smo se, potem se ima pravico popraviti in dopolniti svojo izjavo. Samo to, da pove, da bo o tem odločalo sodišče, ne spreminja njegovega intimnega mnenja in njegove ocene. Politikom ni treba čakati sodišča. Sodišče tudi ne čaka politikov. (No, nekaterih …) Še vsakemu, ki je padel na izpitu, smo omogočili popraviti ocene, mar ne? No, da vidimo. Ta bo težka.«

Borut Pahor je po koncu funkcije predsednika republike poskusil vse, da bi prišel do kakšne mednarodne funkcije. A žal so bile vse kandidature neuspešne, ker ga nihče ni hotel imenovati res nikamor niti nihče resen ni hotel biti njegov predlagatelj. Poskusil je vzpostaviti analitični politični center za dogajanje na Balkanu, pa mu tudi to ni uspelo, pomladna konferenca, ki jo je organiziral, je bila brez odziva in teže, gostje drugorazredni. Poskusil je biti človek, ki ga vabijo na mednarodne konference, a res mu ne uspeva – hodi na tretjerazredna lobistična srečanja bivših politikov, vabljen je na konference, katerih glavni namen je financiranje organizacij, ki jih pripravljajo. Vse, kar Pahorju ostane, je običajno malo prostaška fotografija s poti, ki jo objavi na družbenih omrežjih. Vemo tudi, da so edini, ki mu dajejo vsaj lažni občutek, da je relevanten, desni politiki. Ti to sicer počnejo preračunljivo in ob hkratnem prikritem preziru – on pa jim vrača tako, da jih podpira tudi on. Vse skupaj je tako plitko, da se niti zgražati ne moremo.

Njegovemu sponzorju, družbi Medex, pa sporočamo, da bomo raje kupovali izdelke družb, ki ne podpirajo razširjanja takih stališč do genocida v Gazi.