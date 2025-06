Kapitalizma ne moreš zregulirati in odrešiti brez nasilja

Že Balzac je vedel, da je »za vsakim bogastvom zločin«

za +

Za vsakim bogastvom je zločin. Feničanska spletka (The Phoenician Scheme, 2025, Wes Anderson).

Noben Andersonov film se ni začel z eksplozijo. Noben se ni začel z orgijo nasilja. Feničanska spletka, ki se dogaja leta 1950, pa se začne natanko tako – z eksplozijo, orgijo nasilja. Del letala, v katerem potuje karizmatični globalni magnat Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), raztrga, toda Korda preživi – le naveličano pogleda. Korda je magnat, ki je preživel že serijo atentatov. Magnat, ki ga je nemogoče ubiti. Včasih umre, a le za hip – kot kapitalizem. Takoj zatem svojemu pilotu trumpovsko sikne: Odpuščeni ste! In ga odstreli iz letala. Magnat, ki ubija – brezobzirno zlorablja, izžema, pustoši, ugonablja, uničuje – svoje delavce. Korda, arkadinski graditelj in dickensovski Scrooge (kapitalizem v eksistencialni krizi), ki kupuje le »mojstrovine«, ki je nedoločnega izvora (kapital nima barve, vonja, okusa, nacionalnosti, veroizpovedi ipd.) in ki ne skriva svoje averzije do demokracije (»Sploh nisem državljan, ne potrebujem človekovih pravic«), ima devet sinov, a ko gre po zadnjem poskusu atentata vase, sklene, da bo svoj imperij zapustil svoji hčerki Liesl (Mia Threapleton), skoraj že nuni, ki pa njegovega »grešnega« bogastva noče, in to ne le zato, ker je prepričana, da je kriv za materino smrt, ampak tudi zato, ker ve, kako je nastalo – z manipulacijami, prevarami, goljufijami, izsiljevanjem, nasiljem.

Že Balzac je vedel, da je »za vsakim bogastvom zločin«. Toda ko skušata zatem ob asistenci njenega švedskega mentorja (Michael Cera) v imenu sprave v fiktivni feničanski deželi – Modern Greater Independent Phoenicia – zagnati tri velike »humanistične« infrastrukturne projekte, ki naj bi odrešili samega Kordo, naletita na kopico muskovsko-bezovsko-zuckerberških magnatov, oportunistov in revolucionarjev (Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Richard Ayode), ki skušajo sabotirati in destabilizirati tako trg kot »regijo«. Korda se mora zateči k svojim starim trikom – manipulacijam, goljufijam in tako dalje. Kapitalizma, ki je zaradi arogance in požrešnosti oligarhije vedno tik pred eksplozijo, ne moreš zregulirati in odrešiti brez nasilja. Feničanska spletka – tako metafilmska, da po malem sreča Veličastne Tenenbaumove, Darjeeling Limited, Grand Budapest Hotel, Francosko depešo in Asteroid City – je ekscentrična, gnostična, manična diorama kapitalizma, groteskna parodija človeškega obraza, ki ga skušajo natakniti kapitalizmu, prepričani, da bi šel v nebesa (k Billu Murrayu), če ne bi bila nebesa že to, kar je ustvaril na zemlji. (kino & art)

nQrL74-D12A