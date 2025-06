Od junaka do bedaka

Donald Trump je konec aprila, sto dni po začetku svojega drugega mandata, ministre in člane vlade zbral v prostorih vladnega kabineta v Beli hiši. Kamere so brnele, na čelu mize je sedel Elon Musk z dvema čepicama, drugo na drugi, na glavi.

Elon Musk je od Donalda Trumpa za darilo ob odhodu dobil zlati ključ

Donald Trump je konec aprila, sto dni po začetku svojega drugega mandata, ministre in člane vlade zbral v prostorih vladnega kabineta v Beli hiši. Kamere so brnele, na čelu mize je sedel Elon Musk z dvema čepicama, drugo na drugi, na glavi.

Pogoltnil je slino, se odhrkal in rekel: »Gospod predsednik, veste, pravijo mi, da nosim veliko klobukov (v izvirniku ’wear many hats’, v prevodu, ’opravljati različne vloge oziroma naloge’, op. prev.).« Zbrani so ga brezizrazno pogledali. »Veste,« je nadaljeval Musk, »to drži! In celo moja čepica nosi drugo čepico.« Ob teh besedah so se vsi dobrohotno nasmejali, celo zunanji minister Marco Rubio, ki Muska tako kot marsikdo od prisotnih ne prenaša. Kot bi že vedel, da Musk zadnjič sedi z njimi za mizo. Nato je besedo prevzel Trump. »Elon, vsi bi se ti radi zahvalili.« Musku naj bi se zgodila krivica, je nadaljeval, a večina ljudi v državi naj bi ga spoštovala.

Musk je srepo pogledal Trumpa in njegov mladostni obraz je deloval še mlajši. Tu pa tam je prikimal.

To je bilo slovo. »Dobro veš, da lahko ostaneš, dokler želiš,« je nadaljeval Trump, »a prej ali slej se boš verjetno le želel vrniti domov k svojim avtom.« Musk je prikimal, se nasmehnil in povesil pogled. Donald Trump ga je postavil na položaj posebnega predstavnika za večjo vladno učinkovitost, zdaj pa si želi spet biti predvsem podjetnik in vodja Tesle, razvijalec raket, vlagatelj v možganske čipe in oče najmanj 14 otrokom. In pokriti še vse preostale vloge oziroma »klobuke«, ki jih pri 53 letih še vedno nosi.

Elon Reeve Musk je prejšnji teden tako uradno potegnil črto. »Rad bi se zahvalil predsedniku Trumpu za priložnost, da sem smel zmanjšati zapravljanje države,« je Elon Musk prejšnjo sredo, po 130 dneh na položaju, zvečer napisal na svoji platformi X. Njegov čas v vladi se je sicer iztekel, njegova misija pa se bo nadaljevala.

Musk je srepo pogledal Trumpa in njegov mladostni obraz je deloval še mlajši. Tu pa tam je prikimal.

Prejšnji teden je tudi vlagateljem sporočil, da se bo odslej 24 ur na dan posvečal podjetjem in tako kot nekoč spal v konferenčnih in tovarniških prostorih.

In kot bi to še ne bilo dovolj dostojno slovo, je napovedal, da bo v prihodnje politiki namenil veliko manj denarja kot doslej. »Menim, da sem na tem področju storil dovolj,« je v intervjuju za Bloomberg News povedal največji in najslavnejši donator Donaldu Trumpu. Pred predsedniškimi volitvami mu je nakazal nezaslišano vsoto četrt milijarde dolarjev, nazadnje je za reklamni videoposnetek z zahvalo predsedniku Trumpu namenil milijon dolarjev.

Za zdaj je zamrznil napovedane dodatne donacije Trumpovi politični mreži. »Mislim, da sem malo preveč časa namenil politiki,« je prav tako izjavil prejšnji teden.

Zveni razumno, a tudi obupano – in namiguje na neusmiljen rez.

Muskov umik so napovedovali že nekaj časa, pa je vseeno odmeval, ko je do njega res prišlo. Vez med najbogatejšim Zemljanom Muskom in najvplivnejšim človekom na Zemlji Donaldom Trumpom se prekinja, in to kljub drugačnim napovedim brez hrušča in trušča, brez žaljenja in razdora. Tako se vsaj zdi in je nenavadno, saj govorimo o dveh najpestrejših osebnostih sedanjosti.

Nekaj prask je vseeno bilo. Musk je javno grajal Trumpov sveženj davkov in porabe, v angleščini imenovan big, beautiful bill (velik, lep zakon), ker se bo z njim proračunski primanjkljaj še povečal, s tem pa bi predsednik spodkopaval prizadevanja Muskovega urada za vladno učinkovitost. Kljub vsemu predsedniški in milijarderski narcis vsaj za zdaj drug o drugem ne povesta nič slabega.

Na vprašanje, zakaj je sploh vstopil v politiko, je Elon Musk nekoč odgovarjal, da želi vplivati na smer zahodne civilizacije. Očitno se je odločil to prepustiti drugim.

Musk ima tehtne razloge za umik iz politike. V nasprotju s podjetniško potjo njegovo delovanje v Washingtonu ni zgodba o uspehu. Prezgodaj je še za oceno, kakšna bo njegova dediščina, a njegova politična bilanca se zdi majava, če se milo izrazimo. In izlet v Belo hišo je bil pravi polom za njegove posle.

V Washington se bo poslej torej vračal le občasno, na predsednikovo željo.

Elon Musk je Trumpa začel javno podpirati šele tik pred izvolitvijo, in sicer na odru v Pensilvaniji. Odtlej mu je sledil kot senca in na skoraj vseh fotografijah predsednikove družine je videti tudi Muska, pogosto s sinčkom. Novembra lani so poročali, da se je tako rekoč preselil v Trumpovo palačo v Mar-a-Lagu na Floridi, Trumpova vnukinja ga je že klicala »stric«. Musk je postal predsednikov Rasputin, prišepetovalec, supersvetovalec.

Nikoli ni bil le najbogatejši človek na svetu in denar ni njegova največja motivacija. Ko so njegovo nekdanjo ženo Talulah Riley v dokumentarnem filmu BBC vprašali, kako bi Elona Muska predstavila marsovcu, je rekla: »Živijo marsovec, to je tvoj rojak Elon.« Musk ima nekaj, kar ni s tega sveta, in to dobrega in slabega. Zdaj zveni megalomansko, že v naslednjem trenutku pa zamišljeno kot učenec. Zdelo se je, da v Washingtonu želi preprečiti apokalipso, pred katero je tako pogosto opozarjal. Pripeljal se je s cybertruckom in prinesel žago, da bi birokraciji napovedal boj in si priboril dostop do občutljivih podatkov ameriških vladnih agencij. V primerjavi z njim in njegovim uradom tehnoloških somišljenikov je celo Trump izpadel kot uglajen konservativec. Elon Musk je bil Disruptor rex, kralj disrupcije.

A to ni trajalo dolgo, le 130 dni, in na koncu je že hodil povešenih ramen. Namesto da bi sklepal zavezništva, je predvsem podpihoval sovraštvo pri uradnikih in vodjih uradov ter tudi v samem kabinetu. Celo običajno mirnega finančnega ministra Scotta Bessenta je tako razjezil, da mu je – tako pravijo – zabrusil »Jebi se!«. In odvihral skozi Zahodno krilo.

V prostorni hiši v Langebaanu severno od Cape Towna v Južni Afriki živi človek, ki se mu Elon Musk zdi zloben in brutalen. Oseba, ki jo kolegi in bivše žene omenijo ob vprašanju, zakaj je postal takšen, je njegov oče Errol Musk, star 78 let. »Če te otroci nikoli ne sovražijo, nisi bil pravi starš,« je izjavil. Oče je bil mojster ustrahovanja, je sin povedal svojemu biografu Walterju Isaacsonu. »Elon se je želel prikupiti Američanom,« je nadaljeval oče. In ne drži, kar razlaga, imel je namreč lepo otroštvo.

Oče Musk ni zvenel jezno, ko je pripovedoval o tem. Podobno kot sin je vsestranski in ima nenavadne zamisli, rad leti s svojimi letali, pred garažo stoji njegov bentley. Nekoč je trgoval s smaragdi in imel kočo v divjini. Navdušuje se nad teorijami zarote in je prepričan, da je Michelle Obama moški. Občuduje Donalda Trumpa, ki ga je sin nekoč imel za hudobnega, je z nasmeškom pojasnil Errol Musk. Oče raje pripoveduje o sebi kot o sinu, a novinarje, ki ga obiščejo, seveda zanima predvsem slednji. Njegov portret visi v dnevni sobi, olje na platnu, naslikal ga je oče.

Elon Musk je pogosto opisoval, kako težko otroštvo je imel. Nedosledni oče, nasilje v šoli. Biografu Isaacsonu je narekoval, kako so ga na šolskem igrišču pretepli sošolci in se je zato dolgo zdravil v bolnišnici. Še v odrasli dobi so ga nekajkrat operirali zaradi posledic pretepa. Njegov oče se je takrat postavil na stran pretepačev in sina v bolnišnici nadrl, da je ničvreden tepec.

Elon Musk je prišel kot znanilec učinkovitosti, odhaja pa tiho in mora najprej urediti svoje zadeve.

Kroži tudi zgodba, kako je Elona ugriznil njegov najljubši pes, pa očetu raje ni nič povedal, da ga ne bi kaznoval. Ko so bolečine postale neznosne, je od očeta izsilil obljubo, da se psu ne bo nič zgodilo, in šele nato je odšel k zdravniku. Ko se je vrnil, je oče psa ustrelil.

Oče še vedno ne obsoja okolja, v katerem je nasilje nekaj običajnega. »Tako se vzgajajo močni moški,« je povedal med pogovorom. »Bojeviti in močni.« Južna Afrika ni Evropa: »Fantje v Evropi so skoraj kot punce v fantovskih oblačilih,« je komentiral Errol Musk. On pa je nekoč ustrelil tri vlomilce, je ponosno povedal. »Z belci tukaj ni dobro češenj zobati.« Elon je z brati in sestrami odraščal v Waterkloofu, četrti bogatih in vplivnih Burov v prestolnici Pretoria. Tam so živeli generali, politiki, orožarji. Državni aparat je institucionaliziral segregacijo. Elon Musk je odraščal v rasističnem sistemu, v katerem je stal visoko na hierarhični lestvici. Južna Afrika njegovega otroštva in mladostništva je bila dežela brutalnega apartheida. Pri sedemnajstih je zapustil Pretorio in se preselil v Kanado.

Rojstna država – najbrž bi bilo pretirano, če bi jo imenovali domovina – ga zaposluje še danes. Najbrž je prav Musk prepričal Trumpa, naj z groteskno izjemo svoje sicer skrajno restriktivne priseljenske politike ponudi politični azil svetlopoltim Južnoafričanom. In da je predsedniku Južne Afrike Cyrilu Ramaphosu med čudnim sestankom v Ovalni pisarni razložil, da v njegovi domovini poteka genocid nad svetlopoltim prebivalstvom.

Očetu se danes zdi, da je bil Elon kljub vsemu zelo priden otrok. »Kupil sem mu prvi računalnik, stal je le tisoč dolarjev manj kot mercedes,« se je pohvalil oče. Poleg Elona in mlajšega brata ter sestre ima Errol Musk še štiri otroke iz drugih zvez, dva s svojo 42 let mlajšo pastorko.

»Na svetu smo le zato, da se razmnožujemo,« je izjavil nekoč – tega načela se očitno drži tudi sin Elon, ki ima vsaj 14 otrok z najmanj štirimi ženskami.

Muskova partnerka, kanadska glasbenica Grimes, s katero sta se večkrat razšla in spet pobotala, je izjavila: »V otroštvu se je očitno naučil, da življenje sestavlja bolečina.« Musk ima z njo tri otroke, med njimi tudi X-a, za katerega je Donald Trump doslej igral vlogo nekakšnega dedka, saj je malček v Beli hiši in Mar-a-Lagu z očetom prebil veliko časa. Februarja je Grimes z uradnim imenom Claire Boucher prišla na naslovnice, ker je Elona Muska kar v objavah na X prosila, naj jo pokliče zaradi nujnega zdravstvenega primera pri enem od otrok. »Žal mi je, da sem morala to javno objaviti,« je napisala, »a tako ne gre več, takoj morava razčistiti.« Te objave so že izbrisane.

»Kdor ima takšno otroštvo, kot ga je živel on v Južni Afriki, se mora nekako čustveno zamejiti,« je biografu Isaacsonu povedala njegova prva žena Justine Wilson, mati petih njegovih otrok. »Če ti oče stalno govori, da si bedak in idiot, je morda edini možni odziv, da se izklopiš. Naučil se je izklopiti strah.« In ko izklopimo strah, moramo mogoče izklopiti tudi druga čustva, na primer veselje in sočutje, je dodala.

Justine je »navadna trapa«, je rekel Errol Musk.

Namesto da bi davkoplačevalcem privarčeval nepredstavljivi znesek v višini dveh bilijonov dolarjev, je mogoče zdaj govoriti o nekaj sto milijonih in opustošenju.

Zadnje vprašanje: Kaj je po njegovem mnenju njegovega sina pognalo v politiko?

»Tu smo živeli v delujoči državi,« je povedal glede bivše Južnoafriške republike, v kateri so belci vladali temnopoltim. Tega je že davno in vse naj bi šlo k vragu. »In zdaj je v Ameriki in spremlja, kako gre tam vse k vragu.«

Zato naj bi si zdaj želel rešiti Ameriko, je najbrž želel namigniti oče.

Prvih deset let novega tisočletja je Elon Musk dejansko veljal za up levih liberalcev: milijarder, ki mu je uspelo z lastnimi močmi, angažiran na področju varovanja podnebja, in ki je izboljšal ugled električnih avtomobilov. Razvil je sončne strehe in s svojim satelitskim programom želel pospešiti globalno mreženje. Milijone je daroval demokratom, svaril pred segrevanjem planeta, nastopil proti Donaldu Trumpu, ko je ta preklical ameriško sodelovanje pri pariškem podnebnem dogovoru. Musk je bil redki simbol kapitalistične vere v napredek – podjetnik z moralno držo oziroma tako je bilo vsaj videti. Da je ravno on postal obraz radikalne desnice in znanilec njenega pogleda na svet, je mnoge njegove občudovalce osupnilo.

Veliko se je ugibalo in se še vedno ugiba o razlogih za takšen preobrat v stališčih oziroma notranjih prepričanjih.

Vivian Jenna Wilson, transspolna hči, nekoč njegov sin, za katero Musk trdi, da se je okužila z virusom prebujenosti, je pred nekaj tedni imela intervju za revijo Teen Vogue, v kateri je očeta opisala kot odraslega otroka, ki obupano išče pozornost in potrditev. Svet, v katerem dela njen oče, se ji zdi stripovsko peklenski, je povedala mladenka.

Za Muskov preobrat v razmišljanju obstajajo še druge razlage, in sicer naj bi se med pandemijo ne počutil več kot avtonomen odločevalec, saj bi njegove tovarne v Kaliforniji med zaprtjem javnega življenja morale zmanjšati proizvodnjo. Počutil se je odrinjenega, ko je prejšnji predsednik Joe Biden sklical vrhunsko srečanje o prihodnosti električne mobilnosti in povabil vse avtomobilske proizvajalce razen Elona Muska.

Ko je oktobra 2022 kupil Twitter za 44 milijard dolarjev, je platformo spremenil v igrišče za svoje obsedenosti. Musk jo je preimenoval v X, odpustil moderatorske ekipe, privabil teoretike zarot in zaradi glasu ljudstva sprostil Trumpov račun, ki so ga blokirali zaradi vdora na Kapitol. Deblokado je komentiral z izjavo: »Ljudski glas je božji glas.«

X je Muskov oder, od tam je skočil v politiko in se pustil odnesti v Belo hišo.

Iz Muskovega obdobja v vladi bo ostal izraz drobilnik vej, s katerim mnogi povezujejo njegov urad za vladno učinkovitost. Z drobilnikom naj bi namreč zmlel državno razvojno agencijo USAID, kot se je hvalil februarja, ko je odpustil večino sodelavcev in uslužbencev. Ustanovitelj Microsofta, večkratni milijarder in filantrop Bill Gates je Muskovo odločitev takrat strnil v nelaskav stavek: »Najbogatejši človek na svetu ubija najrevnejše otroke na svetu.«

Urad za vladno učinkovitost formalno ne spada pod vlado, saj ga ni ustanovil kongres, temveč je Muskova stvaritev. Trump mu je vsaj nekaj časa pustil proste roke in Musk je z uradom sledil čislanemu načelu Silicijeve doline: Delaj hitro in kaj polomi. A državna uprava s svojimi uradi in prepletenimi strukturami pač ni zagonsko podjetje. Ko je Musk odpustil deset uradnikov, ga je doletelo osem tožb – v nekaj primerih je sodišče pritrdilo njemu, v večini pa ne. Ekipa Muskovega urada je vpadla v vladne agencije in urade, ni se predstavila, pobrala je računalnike in zahtevala dostop do podatkovnih zbirk. Zloglasno je postalo njegovo navodilo, da bi morali vladni uslužbenci vsak teden po elektronski pošti sporočiti, katerih pet nalog so opravili vsak teden, v nasprotnem primeru bi jim grozila odpoved.

Celo Trumpu se je takšna neusmiljenost kmalu zazdela odveč. Opozorili so ga člani kabineta, ki niso želeli, da bi Musk zaoral tudi po njihovih resorjih, in so se počutili omejene zaradi milijarderja, ki ga ni nihče izvolil in jih je izrinil iz soja žarometov. Predsednik je Muska odpoklical, prijazno, vendar odločno z ukazom, naj reže s skalpelom namesto z mačeto.

To se je pripetilo tik po tistem, ko je Musk z verižno žago zakoračil skozi plesno dvorano hotela v Marylandu, kjer je bila letna konferenca CPAC, največje zborovanje ameriške desnice. Žago mu je podaril argentinski predsednik Javier Milei. Musk jo je dvignil nad glavo kot trofejo in zaklical: »Prebavi tole, birokracija!«

Na koncu je moral Musk svoje varčevalne cilje občutno znižati, motorna žaga gor ali dol. Namesto da bi davkoplačevalcem privarčeval nepredstavljivi znesek v višini dveh bilijonov dolarjev, kot je napovedal, je na koncu mogoče prej govoriti o nekaj sto milijonih in opustošenju, ki ostaja za njim.

Na gričih kalifornijskega mesteca Berkeley je avtor knjižnih uspešnic Michael Lewis iz hladilnika vzel steklenici ledeno hladne mineralne vode in se z njima v roki zleknil na stol na terasi.

Elon Musk se umika iz Washingtona? »Končno,« si je oddahnil Lewis. »Čas je že bil.« Musk naj bi v kratkih tednih svojega delovanja v politiki ušpičil veliko preveč in marsikaj uničil, od zaupanja, delujočih struktur upravljanja do osebnih karier in poklicnih poti, večinoma brez prave logike in razuma. »Te naloge se je lotil kot otrok,« je komentiral Lewis. »In nazadnje mu je spodletelo« – vsaj uradno. Lewis je v preteklih nekaj letih napisal dve knjigi o birokraciji v Združenih državah Amerike, obe gresta za med.

Raziskave so mu omogočile globok vpogled v ameriško birokracijo, ki jo toliko Američanov sovraži. Piše o uslužbencu davčne uprave IRS, ki je na temnem spletu lovil kibernetične zločince in državi prihranil milijarde dolarjev. »Musk je njegov oddelek zmanjšal za pol in s tem onemogočil njegovo delo,« je poudaril Lewis. Naštel je inšpektorje, ki naj bi odkrivali prevare zunaj okvirjev ene uprave oziroma urada, pa jih je Muskov urad onemogočil. »Že samo to nakazuje, da Musku nikoli ni šlo za to, da bi državi prihranil na stotine milijard.« Nasprotno; Lewis je prepričan, da bodo Muskove akcije rezanja glav državo še veliko stale, okoli pol bilijona dolarjev. Meni tudi, da je javna uprava zdaj v slabšem stanju kot pred Muskovim birokratskim pokolom. Z Lewisovo kritiko se strinja veliko strokovnjakov: Musk naj bi začel bitke, ki niso odločilne za vojno, niti dotaknil pa se ni pomembnih tem: delovnih mest, vojske, zdravstvenega zavarovanja in proračunskega primanjkljaja. Odpustil je tiste, ki se jih je lahko hitro znebil: mlade, pametne. Musk si je želel predvsem privilegiranega dostopa do vlade in pogodb za svoja podjetja. »Pa še rešiti nekaj mračnih zadev, kot jih sam imenuje.« Ameriška delovna inšpekcija je že pred časom prejela več pritožb Muskovih podrejenih. »Inšpekcijo sta Musk in Trump tako rekoč razpustila.« Za Lewisa je Musk predvsem bergla predsednika, ki ga označuje za največjo kadarkoli obstoječo grožnjo za ameriško demokracijo. Preizkuša, kako daleč gre lahko – in Musk mu pri tem z veseljem pomaga. Če to drži, se zgodba zanj ne razvija v želeno smer in Musk bi s svojim vstopom v politiko storil veliko napako. In zavezništvo s Trumpom ga bo na koncu stalo več, kot bo imel koristi.

Na koncu je najbrž odločal tudi Muskov polom v zvezni državi Wisconsin, kjer je s 25 milijonov dolarjev in osebno zavzetostjo podprl republikanskega kandidata za vrhovno sodišče, a mu ni uspelo. Čim dlje je Musk sovladal in čim vidnejša je postajala njegova vloga v vladi, tem manj priljubljen je bil. Danes več kot polovica Američanov njegovo vlogo ocenjuje negativno. Januarja lani, ko uradno še ni bil veliki Trumpov kolega, se je krivulja njegove priljubljenosti še dvigovala navzgor in večina Američanov je imela dobro mnenje o njem.

»To, čemur smo v Washingtonu priča s Trumpom in uradom za vladno učinkovitost, je kulminacija vsega sranja, ki smo ga poznali že v Space X, le na kvadrat,« je komentirala Paige Holland-Thielen, 36-letna inženirka, ki je do nedavnega delala v tem Muskovem vesoljskem zagonskem podjetju. Pred kratkim je razrezala vse majice podjetja, ki jih je zbrala v dolgih letih, in iz njih spletla košaro za mačka, da bi to poglavje njenega življenja dobilo vsaj malo smisla. Holland-Thielnovi ne manjka sarkazma, ko govori o nekdanjem nadrejenem.

Muska je spoznala kot človeka, ki izgubi razsodnost, če se znajde v defenzivi, včasih postane tudi napadalen. Holland-Thielnova je nadzorovala razvoj novih raket in izkusila, kako je, ko si Musk želi vedno više. Kmalu ni več imel meja in ni upošteval več nobenih pravil.

Še posebej dobro se spomni zgodbe, ki je takrat krožila po podjetju. Musk je poslal svojega telesnega stražarja h kolegici. S seboj je imel iPad, na njem pa tako imenovano izjavo o zaupnosti. Če bi jo podpisala, ji je pojasnil stražar, bi lahko seksala z Muskom. Kolegica je ponudbo hvaležno odklonila, malo pozneje pa izgubila službo. Tudi Holland-Thielnova je morala oditi, potem ko je s kolegi več mesecev zbirala Muskove besedne izpade na Twitterju in v internih klepetih. Poniževalne šale, komentarji na račun žensk, transspolnih in temnopoltih oseb, vmes pa nenehni namigi na seks. Odtlej se tožari z Muskom, ki vse očitke zavrača kot neutemeljene.

»Musku ni mar za nič drugega kot zase,« je prepričana Paige Holland-Thielen. Hoče ljubezen, priznanje, spoštovanje in vpliv. Vse to je našel pri Donaldu Trumpu. Če tega ne bo več, če mu bo predsednik odrekel oder, predstavo in naklonjenost, bo zapadel v črno luknjo, je prepričana Holland-Thielnova. Boji se, da lahko postane še radikalnejši.

Zaradi Muskovega propadlega skoka v politiko so v nemilost padla tudi njegova podjetja. Vrednost njihovih delnic od začetka njegove washingtonske pustolovščine upada, s tem se hkrati krči Muskovo premoženje – začasno za več kot 120 milijard dolarjev. Stranke in vlagatelji se umikajo in predvsem Tesla, kura, ki je nosila zlata jajca, je utrpela veliko škodo.

Pri tem je treba poudariti, da Musku verjetno za nič na svetu ni bolj mar kot za svoja podjetja. Drugi spletni ustanovitelji so uživali v svojih milijonih in milijardah, Musk pa je že v mladosti ves denar vlagal v naslednjo novo zamisel. Odstavili so ga (Paypal), izognil se je bankrotom (Tesla in Space X) in se vedno znova hotel spet dokazati. Obstajajo posnetki intervjujev med finančno krizo leta 2008, ko sta tako Tesla in SpaceX stala na robu propada. Bilo je težko, je povedal, in dejansko je imel solzne oči. Njegova podjetja so zanj kot njegovi otroci, je dodal.

Registracija novih tesel je strmoglavila in v preteklih tednih je prodaja na nekaterih trgih upadla za več kot osem desetin, s tem pa tudi tečaj delnic. Od Teslinih vozil se odvračajo nemški kupci, kar bi Musku lahko povzročilo denarne težave. Milijoni dolarjev za zasebna posojila, k temu je treba prišteti več milijard težka posojila za podjetja, ki jih je Musk zavaroval s Teslinimi delnicami. Ko njihova vrednost upada, mora upnikom kot jamstvo ponuditi dodaten delež podjetja ali pridati lastna sredstva, oboje bo boleče. Iskanje priznanja in priljubljenosti pa kljub temu še vedno ostaja pomembno gonilo v Muskovem življenju. Kar krha njegovo javno podobo, načenja tudi njegov ego, se strinjajo številni njegovi kolegi in svetovalci.

Vse skupaj bi ne brez škodoželjnosti lahko pojasnili z amatersko psihologijo o pomanjkanju ljubezni in odsotni očetovski figuri, ki ju je našel na primer v Donaldu Trumpu.

Ko se Musk uradno umika, so akterji in deli njegove mreže dejansko še vedno vključeni v vladni aparat, na primer njegov dolgoletni tesni sodelavec Steve Davis in vlagatelj Antonio Gracias, ki naj bi zdaj v podatkovnih zbirkah iskala »nezakonite volivce«.

Elon Musk je prišel kot znanilec učinkovitosti, odhaja pa tiho in mora najprej urediti svoje zadeve. Kljub vsemu pa nikoli ni bil mož, ki bi se predolgo ukvarjal s porazi. Njegova zgodba je vedno vključevala tudi vnovično vstajenje.

