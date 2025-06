Kako se je rušenje univerze prelevilo v »nagovarjanje« volilnega telesa

Trump se je spravil nad Harvard, na vsak način in za vsako ceno ga hoče ustaviti, odstraniti, odpovedati, črtati, uničiti. Odpustiti. You’re fired!

Kamion z napisi proti Harvardu in za Trumpa v bližini univerze.

© Profimedia

Trump se je spravil nad Harvard, na vsak način in za vsako ceno ga hoče ustaviti, odstraniti, odpovedati, črtati, uničiti. Odpustiti. You’re fired!

Zakaj se je tako fanatično in tako fašistoidno spravil nad Harvard, najuglednejšo ameriško univerzo, pojem univerze? Iz preprostega razloga: ker njegovega sina Barrona, bodočega ameriškega ali slovenskega predsednika, niso sprejeli na Harvard, pravijo. Zavrnili so ga – samo zato, ker je Trumpov sin! Trump se zdaj brutalno, tako rekoč apokaliptično maščuje. Logično. In neizbežno. Trump v najčistejši obliki. At his best. In ko je Trump at his best, je vedno at his worst.

Težava je le v tem, da ni nobenih dokazov, da je to res. Nobenega dokaza ni, da bi se Barron res prijavil na Harvard. Nobenega dokaza ni, da bi se skušal vpisati. Vse skupaj – na veliko žalost druge strani – deluje le kot teorija zarote. Kot urbana legenda. Rekli boste: Ampak Harvard ni nikoli potrdil, da ni zavrnil Barrona! Če ga res ne bi bil zavrnil ali če se Barron ne bi bil nikoli prijavil na Harvard, bi ta lahko mirno, rutinsko, hladno, birokratsko sporočil: Ne, nismo ga zavrnili! Ali pa: Ne, nikoli se ni prijavil! In vse bi bilo jasno in razločno. Konec debate. Konec ugibanj. Konec konspirološkega špekuliranja. Teorije zarote bi letele v smeti. Res čudno in pomenljivo, da se Harvard ne izreče, da torej o tem molči.

A zdaj naredite miselni test: zakaj bi hotel Harvard Trumpu v trenutku, ko ga hoče ta uničiti, pomagati? Zakaj bi reševal Trumpovo čast? Zakaj bi uradno demantiral govorice? Zakaj bi prikimal Trumpu? Zakaj bi Harvard Trumpu olajšal uničevanje Harvarda? Mar ni bolje, da skrivnostno molči in ustvarja vtis, da je vendarle »nekaj« na tem? Mar ni bolje, da ga pušča v megli konspirologije, ki jo običajno sam tako rad podžiga in h kateri se tako obupano in tako populistično zateka? Tem bolj, ker je tudi demokratski senator Sheldon Whitehouse na ves glas poudaril, da se ob vsem tem sprašuje, »koliko Trumpov je zavrnil Harvard«, ker Trump in njegova soproga, Melania, nista nikoli pojasnila, zakaj se je Barron vpisal na Stern School of Business (del Univerze v New Yorku), ne pa na univerze, ki so jih obiskovali Trumpi (Pensilvanija, Georgetown), in ker je Trump demantiranje tega, da se je skušal Barron vpisati na Harvard, prepustil Melanii, kar pomeni, da se zaveda, da je na tankem ledu in da sam ne bi deloval najverodostojneje.

Poleg tega pa: zakaj bi Harvard v času, ko Trump od njega zahteva osebne podatke študentov, ki obiskujejo Harvard, posredoval podatke o tem, kdo se hoče vpisati na Harvard?

Vse skupaj je še dodatno zapletel Trumpov biograf Michael Wolff, ki je dejal: Ne, Harvard ni zavrnil Barrona Trumpa, temveč Donalda Trumpa! O, kul! Imamo ga! Trumpa so zavrnili – in zdaj se divje, morilsko, fašistoidno, apokaliptično maščuje! Logično. Totalno logično. Hočem reči, to, da se maščuje zaradi svoje zavrnjenosti, je še bolj logično kot to, da se maščuje zaradi sinove zavrnjenosti.

Toda problem je spet v tem, da ni nobenega dokaza, da bi ga Harvard res zavrnil. Nobenega dokaza ni, da se je kdaj prijavil na Harvard. Napisali so kopico Trumpovih biografij, nobena pa ne omenja, da se je skušal kdaj prebiti na Harvard in da so ga zavrnili. Najprej je hodil na vojaško akademijo v New Yorku, potem se je vpisal na Univerzo v Fordhamu, po letu ali dveh – odvisno od tega, koga vprašate – pa se je prepisal na Whartonovo šolo (del Pensilvanske univerze), toda povsod naj bi bil potreboval pomoč – nekatere sprejemne teste in izpite so v njegovem imenu, pod krinko, delali drugi. Je Harvard demantiral Wolffa? Ne, kje neki – le zakaj bi ga? Saj ni nor!

Čeravno Barrona na Harvardu niso nikoli zavrnili in čeravno tudi Trumpa na Harvardu niso nikoli zavrnili, to še ne pomeni, da se Trump nad Harvard ni spravil zaradi maščevanja.

Naj pač ljudje mislijo, da hoče Trump Harvard zlomiti zaradi maščevanja.

In tu je trik: čeravno Barrona na Harvardu niso nikoli zavrnili in čeravno tudi Trumpa na Harvardu niso nikoli zavrnili, to še ne pomeni, da se Trump nad Harvard ni spravil zaradi maščevanja. Nad Harvard se je spravil tako morilsko, tako fašistoidno in tako apokaliptično, kot da bi Harvard res zavrnil oba, Barrona in njega.

Trump se potemtakem obnaša kot človek, ki ni prišel na Harvard. Kot človek, ki je obtičal pred vrati. Kot človek, ki ne more skriti svojega resentimenta, svoje zamere, svoje užaljenosti, svojih frustracij. Kot človek, ki mu je glavo in srce oblikovalo dejstvo, da ga je Harvard zavrnil.

In za to zavrnitev – za to posmehovanje – se hoče zdaj maščevati. Na vsak način. Za vsako ceno.

»Me ne frego«

Prav tu pa je trik – prav tu je razlog, zakaj se je Trump tako odločno, tako pompozno in tako brutalno spravil nad Harvard: Amerika je polna ljudi, ki niso prišli na Harvard. Ali bolje rečeno: Amerika je polna ljudi, ki niso prišli na elitne šole in univerze. In Harvard ni le elitna univerza, ampak pojem elitne univerze, elitna univerza sama, elita elit. Trump pa meri prav na ljudi, ki niso prišli na Harvard – ljudi, ki niso prišli na elitne šole in univerze – ljudi, ki prezirajo elitne šole in univerze – ljudi, ki prezirajo elite. Tem bolj liberalne elite. V očeh Trumpovih volivcev pa so univerze v rokah liberalnih elit, ki prav prek univerz – prek visokošolskega izobraževanja – Američanom perejo možgane.

Ameriko blazno polarizira tudi stopnja izobrazbe – pri demokratih se čedalje bolj zbirajo volivci z visokošolsko izobrazbo, pri Trumpu pa čedalje bolj volivci z nižjo izobrazbo. Trumpovi volivci so alergični na elitne univerze in liberalne elite. Elitne univerze, liberalne elite – ista reč. Sinonim. Univerze so sovražnice Trumpovega ljudstva in so indoktrinacijske mašine demokratske stranke.

Ko Trump ruši Harvard, »nagovarja« svoje volilno telo. Še več: da bi lahko »nagovoril« svoje volilno telo, je pripravljen uničiti ameriške univerze.

Kar seveda pomeni, da Trump z napadom na Harvard ni mogel zgrešiti. Vedel je, da lahko z napadom na Harvard le pridobi. Da ne more izgubiti. Da zaradi tega ne bo nihče zares protestiral. Da se zaradi tega njegovo ljudstvo ne bo obrnilo proti njemu. Vedel je, da bo svoje ljudstvo s tem le še bolj navlekel nase. Še bolj ga bo očaral in uročil in mobiliziral in radikaliziral.

Trump nenehno ponavlja, da so bili protesti izraz antisemitizma, kar seveda ni res – na protestnih shodih so dejavno sodelovali tudi študenti judovskega rodu, judovske organizacije in okrog 350 rabinov.

Vedel je, da zaradi shock & awe invazije na Harvard ne bo izgubil niti enega samega volivca, ampak da bo kvečjemu kakega volivca pridobil. Ker bo napadel Harvard, bodo bolj ko ne molčali tudi tisti, ki ga sicer kritizirajo in sovražijo – komu pa ne gredo na živce elitne univerze? Komu pa ne gre na živce Harvard?

Trump je dobro vedel, da ne bo nihče objokaval Harvarda. Da se torej Harvard ne bo nikomur smilil. Zato je bil lahko toliko bolj neusmiljen, krut, barbarski – vsi bodo, javno ali skrivaj, le zamahnili z roko in dahnili, da si Harvard to itak čisto zasluži. Kdo bo šel na ulico zaradi Harvarda? Še sami študenti Harvarda ne – preveč pridni so in razvajeni!

Trump s križarsko vojno proti Harvardu ničesar ne tvega. Zato si daje duška. Zato pretirava. Zato gazi in ruši in melje. Zato za fašisti ponavlja – me ne frego. Povsem na dlani je, zakaj se je tako besno in apokaliptično spravil nad Harvard: ker se je moral! Ni imel izbire! Njegov brend fašizma – če hoče preživeti in delovati in moriti – nujno potrebuje nove in nove sovražnike, nove in nove državne sovražnike, nove in nove sovražnike ljudstva, nove in nove »notranje« sovražnike, ki menda ogrožajo nedolžno ljudstvo, ga izkoriščajo in ožemajo ter mu perejo možgane. Njegov brend fašizma – njegova pripoved o »spet veliki Ameriki« – potrebuje nove in nove kabale, ki so ugrabile Ameriko. Nove in nove zarotnike, nove in nove sile globoke države, ki Ameriki preprečujejo, da bi postala ponovno velika. Njegov brend fašizma potrebuje novo in novo čiščenje, nove in nove čistke, novo in novo »izsuševanje močvirja«, novo in novo zastraševanje, nove in nove represivne pohode, nove in nove obračune z opozicijo, ki sami po sebi upravičujejo te obračune.

Donald Trump, tako občutljiv za antisemitizem, je leta 2016 na predvolilnem shodu v Orlandu svoje volivce pozval, naj stegnejo roke in prisežejo, da bodo glasovali zanj. Trumpovi feni so stali tam in prisegali in stegovali roke in zighajlali.

In Trumpov obračun s Harvardom je natanko tak obračun: Trump ves čas ustvarja vtis, kot da gre za življenje in smrt. Kot da gre za zadnjo, odločilno, usodno, harmagedonsko bitko za dušo Amerike. Kot da Amerika s to bitko stoji in pade. Trumpovo ljudstvo si je reklo: Bi Trump uporabil takšno silo in bi bil tako dramatičen in drastičen, če obračun s Harvardom ne bi bil eksistencialno res absolutno nujen? Bi Trump neko šolo tako kaznoval, če to ne bi bilo res nujno? To, da Harvard ne kapitulira, pa je itak dokaz, da ima Trump prav.

Ni kaj: silovitost obračuna s Harvardom upravičuje sam obračun s Harvardom. In to je fašizem: kazen upravičuje samo kazen! Kaznovali smo jih, ker si kazen zaslužijo! V njih je nekaj, zaradi česar si zaslužijo kazen!

Trump to represijo, to kaznovanje izvaja, kot da je nekaj povsem vsakdanjega, naravnega in samoumevnega. To pa je spet popolnoma logično, saj Harvard prikazuje kot utelešenje absolutnega zla. In ker obračunava z absolutnim zlom, naredi tem večji vtis. Trump je patološki pritegovalec pozornosti: vedno, vsak dan, z vsako potezo hoče narediti vtis – in ko se spravi nad Harvard, naredi zelo velik vtis. Fašistoidni vtis.

»Harvard se mora lepo obnašati«

Kako je Trump kaznoval Harvard, vemo: pobral mu je zvezna sredstva in raziskovalne subvencije, mu dodatno obdavčil vse dotacije – vsega skupaj mu je zamrznil štiri milijarde dolarjev. Napovedal je tudi prekinitev vseh pogodb, šest njegovih agencij je proti Harvardu sprožilo osem preiskav ( je izračunal New York Times), obenem pa je začel zastraševati tuje študente, ki se šolajo na Harvardu, češ da sploh ni jasno, kdo so. Morda so teroristi. Morda so subverzivni. Morda sovražijo Ameriko, njene vrednote in njene institucije. Morda so kritični do Trumpa.

Zakaj tako drastično kaznuje Harvard, pa tudi vemo: ker ni hotel opustiti programa »raznolikosti, enakosti in vključevalnosti«, ki gre Trumpu – patentiranemu rasistu in šovinistu – tako v nos (ministrstvo za domovinsko varnost je ta program označilo za »rasističnega«!), in ker ni hotel najeti zunanjega avditorja, ki bi poskrbel za »uravnotežitev« ideoloških stališč. Ker odločanja o kurikulu ni hotel prepustiti Trumpu. Ker se Trumpu – oblasti – upira. Ker ne kapitulira (kot recimo Columbia). »Harvard se mora lepo obnašati,« je rekel Trump. »Harvard kaže do naše države veliko nespoštovanje, ki se čedalje bolj poglablja, poglablja in poglablja.« Harvard je v Trumpovih očeh očitno antitrumpovski. No, protiameriški. Pa ne le zato, ker je nespoštljiv do Amerike in ker se ne obnaša lepo, ampak tudi zato, ker ima preveč tujih študentov in ker Trumpovi administraciji noče posredovati osebnih podatkov tujih študentov, tako da jih ta ne more preveriti (Trump bi rad imel vpogled v to, kaj počnejo na družbenih omrežjih). Na Harvardu naj se raje šolajo domači, ameriški študenti, pravi Trump, ki bi vsem tujim študentom, ki se šolajo na Harvardu, razveljavil vizume in jih tako praktično izgnal, ker so potencialni prinašalci in raznašalci škodljivih »viralnih« ideologij. No, na Trumpovo veliko žalost jih zvezno sodišče za zdaj še varuje.

In končno – še kronski argument za zastraševanje in kaznovanje Harvarda in drugih univerz: antisemitizem! Harvard in druge univerze – Columbia, Princeton ipd. – so po napadu Hamasa na Izrael in začetku izraelskega pustošenja Gaze dovolile množične propalestinske shode oziroma protiizraelske proteste, s tem pa so dovolile antisemitizem, pravi Trump, ki vedno – pač v populističnem duhu – vse poenostavi: kritika Izraela = antisemitizem. In ni hujšega! Protest proti genocidu je v Trumpovih očeh ultimativno zlo! Kot bi bil protest proti nacističnemu genocidu nad Judi ultimativno zlo v Hitlerjevih očeh.

Pojdimo po vrsti: bi moral Harvard kapitulirati pred Trumpom? Ne. Je zato, ker ne kapitulira, protiameriški? Ne. Je res leglo teroristov, Islamske države, Rdečih brigad, kulturnih marksistov, »radikalnih levičarjev«? Nehajte.

Kaj pa tole: je na Harvardu res preveč tujih študentov? Oja, vsekakor – na Harvardu je ogromno tujih študentov (več kot četrtina, skupno več kot 7000). In tudi na številnih drugih ameriških univerzah je ogromno tujih študentov, tako da Trumpa verjetno še posebej moti, da je toliko kitajskih študentov (več kot 200 tisoč), toda vse te ameriške univerze – prisiljene v hiperkapitalistično delovanje – živijo prav od množice tujih študentov, ki plačujejo bajne šolnine, pravi portal Vox. Zaradi izredno visokih šolnin, ki jih plačujejo tuji študenti, plačujejo ameriški študenti nižje šolnine.

Trump je patološki pritegovalec pozornosti: vedno, vsak dan, z vsako potezo hoče narediti vtis – in ko se spravi nad Harvard, naredi zelo velik vtis. Fašistoiden vtis.

Ergo: ni več tujih študentov – ni več ameriških univerz. Številne bi brez tujih študentov bankrotirale, za ameriške študente pa bi se šolnine hudo, pogubno zvišale. Še huje: ni več tujih študentov – ni več Amerike. Amerika brez tujih študentov ne bi bila Amerika, ali bolje rečeno: Amerika brez dodane – ekonomske, znanstvene, farmacevtske ipd. – vrednosti, ki jo ustvarijo tuji študenti (s svojimi dosežki, izumi ipd.), ni več Amerika. Ameriško »izjemnost« – ameriško znanost – ustvarjajo tuji študenti, toda Amerika pri svoji »izjemnosti« ne more računati na ameriške študente, saj ameriški 15-letniki po raziskavi PISA čedalje bolj zaostajajo za vrstniki iz dežel OECD. V matematični pismenosti so podpovprečni, v bralni in naravoslovni pismenosti pa le malo nad povprečjem. In seveda: 70 odstotkov študentov, ki diplomirajo iz elektroinženirstva, in 63 odstotkov študentov, ki diplomirajo iz računalništva, je tujih.

Trump, hiperkapitalist, ki se hoče polastiti Grenlandije, Kanade in Gaze in ki ga rasistično moti večkulturno okolje na ameriških univerzah (to ni Amerika!), bi torej izgnal vse tuje študente, pa četudi bi bilo to za Ameriko slabo (ideologija – »Najprej Amerika«, »Amerika Američanom« – ima prednost pred ekonomijo), a izgnal bi tudi vse »ilegalne« priseljence, pa ne le zato, ker bi hotel Ameriko – v imenu rasizma, »spet velike Amerike«, apokaliptičnega nacionalizma – očistiti, ampak zato, ker je – v slogu požrešnega, nevednega stanodajalca – prepričan, da priseljenci le motijo in rušijo nepremičninski trg (»Priseljevanje povzroča neverjetne stanovanjske stroške,« je oznanil lani na predvolilnem shodu v Arizoni), ker torej s tem – z veliko deportacijo – varuje svoje poslovne interese, svoje stolpe in hotele, svojo idejo Amerike kot orjaške nepremičnine.

Najprej je začel terorizirati tujce, ki so v Ameriki ilegalno – zdaj je začel terorizirati še tujce, ki so v Ameriki legalno. Še malo, pa bo začel terorizirati same Američane. Ja, še malo, pa bo začel tudi z Američani početi to, kar počne z legalnimi in ilegalnimi tujci. Teroriziranje tujcev je vedno uvod v teroriziranje domačinov.

»Zastrupljajo kri naše dežele«

To, da priseljevanje povzroča neverjetne stanovanjske stroške, je tako velika laž kot to, da priseljenci – recimo Haitijci – jedo mačke in pse, in kot to, da ameriške univerze razširjajo antisemitizem.

Trump nenehno ponavlja, da so bili protesti proti izraelskemu početju v Gazi izraz antisemitizma, kar seveda ni res – na protestnih shodih so dejavno sodelovali tudi študenti judovskega rodu (Granta Minerja so zaradi aktivizma celo vrgli s Columbie), judovske organizacije (Jewish Voice for Peace, IfNotNow ipd.) in okrog 350 rabinov. Dalje, Trump ponavlja, da se študenti judovskega rodu niso več čutili varne (grozili so jim na Instagramu, izpite so morali delati online ipd.), toda podatkov, da bi se na kampusih komu kaj zgodilo, ni. Je pa Trump lastnoročno poskrbel, da se v Ameriki varne čuti čedalje manj ljudi. In mimogrede – če kdo, potem se ne čutijo varne Palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu! Dalje, Trump protiizraelske proteste prikazuje kot nekaj nezaslišanega in nenaravnega, neameriškega in protiameriškega, kot da ameriške univerze ne bi slovele prav kot prizorišča protivojnih protestov (recimo protestov proti vietnamski vojni).

Kar nas pripelje do antisemitizma, ki ga Trump ves čas navaja kot glavni razlog za obračun s Harvardom in drugimi univerzami. A vsi dobro vemo, kako je Elon Musk, ameriški sopredsednik, slavil nemško profašistično Alternativo za Nemčijo, kako je Nemčijo pozival, naj pozabi na občutek krivde za holokavst, kako je platformo X, nekdanji Twitter, prelevil v leglo antisemitizma in zanikovanja holokavsta, kako jo je odprl neonacistom in »influencerjem«, ki trdijo, da se je holokavst zgodil »po nesreči« in da »uradni zgodovini ne smete vsega verjeti« (včasih je to sranje celo poobjavljal in delil!), in kako je po Trumpovi inavguraciji stal na odru in vneto zighajlal. Na odprti sceni. Iz srca. Zighajlal je tako direktno in tako fanatično kot nacisti v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Tako direktno in tako fanatično, kot da so malo prej inavgurirali Hitlerja.

Jasno, Trumpa njegov antisemitizem ne moti. A tudi sam Trump, tako občutljiv za antisemitizem, je leta 2016 na predvolilnem shodu v Orlandu svoje volivce pozval, naj stegnejo roke in prisežejo, da bodo glasovali zanj. Trumpovi feni so stali tam in prisegali in stegovali roke in zighajlali. Ja, z iztegnjeno desnico so mu prisegali zvestobo – tako kot so Nemci z iztegnjeno desnico prisegali zvestobo Hitlerju. In ja, videti so bili kot impersonacija Hitlerjevega ljudstva. Njihova prisega Trumpu je izgledala kot Sieg Heil. Trumpov predvolilni shod je izgledal kot neonacistični shod. Huffington Post je zapisal: »Ta Trumpov shod je bil videti kot prizor iz nacistične Nemčije.«

Trump, tako občutljiv za antisemitizem, je leta 2017 po tistem shodu v Charlottesvillu rekel, da so tudi med neonacisti (ki so vzklikali »Judje nas ne bodo zamenjali«), »zelo fejst ljudje«, demokratom očital, da hočejo Ameriko »preplaviti« oziroma »pregaziti« z ilegalnimi priseljenci, ter pri tem uporabil izraz »infest«, ki se veže na nadlogo, golazen, mrčes, na izraze, s kakršnimi je Hitler v Mein Kampfu obmetaval Jude (»črve«, »zdrizasto sluz«, »prenašalce bacilov«, »kugo«, »parazite«). Trump, tako občutljiv za antisemitizem, je priseljencem tudi mirno očital, da »zastrupljajo kri naše dežele«, s čimer je kanaliziral Hitlerja, ki je v Mein Kampfu na dolgo razlagal, kako Judje »zastrupljajo« arijsko kri.

Trump s križarsko vojno proti Harvardu ničesar ne tvega. Zato si daje duška. Zato pretirava. Zato gazi in ruši in melje.

Trump, tako občutljiv za antisemitizem, slavi antisemite in zanikovalce holokavsta, kot so Kanye West, Nick Fuentes in Andrew Tate, nekatere – Westa in Fuentesa – je celo gostil v Mar-a-Lagu. Brezplačno.

Trump, tako občutljiv za antisemitizem, se torej obnaša kot antisemit, govori kot antisemit, videti je kot antisemit, kar pa naj vas nikar ne zavede – Trump JE antisemit! Nič čudnega, da ga je na zadnjih volitvah volilo le 17 odstotkov Judov.