Nazaj v fašizem

V dobri družbi: madžarski premier Viktor Orbán in vodja portugalske stranke Chega André Ventura

Maja so na Portugalskem potekale parlamentarne volitve, tretje v treh letih, ki so sledile spodletelemu poskusu premiera Luisa Montenegra, da bi mu parlament izrekel zaupnico. Montenegrova stranka, desnosredinski Socialni demokrati, je tudi na teh volitvah zmagala, ni pa osvojila želene večine, ampak samo 91 sedežev v 230-članskem parlamentu. Največji zmagovalec je drugouvrščena stranka, skrajno desna Chega, ki je s 60 osvojenimi sedeži za las prehitela levosredinske Socialiste; ti so jih osvojili 58. S tem se je Chega vmešala v tradicionalno dvostrankarsko politično ureditev na Portugalskem, ki traja že 50 let, od konca fašizma v državi.

Chega (’dovolj’ v portugalščini), ustanovljena leta 2019, je v marsikaterem pogledu še ena izmed neštetih iteracij skrajno desnih populističnih strank, katerih moč raste po vsej Evropi, od AfD v Nemčiji do Marine Le Pen v Franciji, ki izrablja odtujitev velikega dela volivcev od ustaljenih političnih strank, je pa tudi specifična, pojasnjuje João Rochate da Palma, doktorski študent politične filozofije na Portugalskem. »Chegin program, če ga beremo, ni le kulturno blizu fašizmu, ampak je odkrito fašističen in predvideva popoln nadzor nad gospodarstvom, družbo in kulturo. Medtem so se portugalske težave s priseljevanjem, nizkimi plačami in stagnacijo rasti pomešale z vse večjim sovraštvom do priseljencev, pa tudi s pozabo na krutost 48 let fašizma.« Poudaril je še, da ima Chega, čeprav ni na oblasti, že zdaj velik vpliv na družbo. »Odkar je začela rasti, se je občutno povečalo število kaznivih dejanj proti pripadnikom manjšin in ženskam«, vodja stranke André Ventura pa je z leti dosegel kultni status, podoben Trumpovemu v ZDA.

Chega je bila najuspešnejša na jugu države, ki je bolj ruralen, delavski in je tam na splošno življenjska raven nižja. Na tem območju so tradicionalno zmagovale leve stranke, na bolj razvitem in urbaniziranem severu so zmagovale desnosredinske krščanske stranke. Na zadnjih nekaj volitvah pa se delavski jug vedno bolj umika levici in gravitira k Chegi: jug Portugalske »je tudi območje z največ neizobraženimi ljudmi, največjo revščino in delavskim razredom, ki je na splošno nagnjen k temu, da voli na podlagi čustvenih stanj in ne glede na programe, ter je bolj izpostavljen vplivu dezinformacij,« je poudaril da Palma.

Oblikovanje koalicije bo v novem sklicu portugalskega parlamenta težko. Montenegro se je zavezal, da s Chego ne bo sodeloval, sodelovati noče niti s socialisti, najverjetneje bo poskušal oblikovati še eno manjšinsko vlado, kot jo je imel že pred volitvami, Chega pa bo postala največja opozicijska stranka. Je pa jasno, da Portugalci letos ne bodo šli še enkrat na volitve. Ustava namreč prepoveduje, da bi predsednik države predčasne volitve razpisal v zadnjih šestih mesecih mandata. Sedanji predsednik Marcelo Rebelo de Sousa bo to ostal do januarja 2026, šele po prisegi novega predsednika pa bodo lahko izpeljali še ene volitve.