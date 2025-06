Samodržci zmagujejo

Ko so bili na poljskih predsedniških volitvah objavljeni izidi vzporednih volitev, je zmago najprej slavil Rafał Trzaskowski, sredinski kandidat vladajoče Državljanske koalicije, ki jo vodi Donald Tusk.

Nato je sledil preobrat. V nedeljskem drugem krogu volitev je s skromno večino zmagal konservativec Karol Nawrocki, ki ga je podprla opozicijska stranka Zakon in pravičnost (PiS). Po volitvah 2023, ko je Tuskovi koaliciji uspelo končati osemletno vladavino konservativcev, in ob priložnosti, da bi v prihodnje zaobšla moč predsedniškega veta, s katerim je predsednik v odhodu Andrzej Duda, prav tako iz PiS, ustavljal pomembne reforme, je s tem vladna koalicija doživela hud udarec.

»Po volitvah 2023 je Evropa Poljsko oklicala za demokratični čudež. Zdaj smo postali študijski primer, kaj se zgodi, če vladajoči po zmagi zaspijo,« je bil kritičen poljski aktivist Bart Staszewski, ki vladni poraz pripisuje »neprepričljivemu kandidatu in pomanjkanju jasne komunikacije z volivci o tem, kaj jim je uspelo doseči od izvolitve. Pa tudi neusklajeni strategiji za boj proti dezinformacijam, ki jih je skrajna desnica brez milosti uporabljala kot orožje na teh volitvah. In navsezadnje – nezmožnosti te vlade, da bi na njih volivcem predstavila zgodbo o Poljski, ki bi bila usmerjena v prihodnost in utemeljena na upanju.«

Nawrocki, po izobrazbi zgodovinar, sicer zagrizen antikomunist, je doslej vodil državni Inštitut narodnega spomina, namenjen preiskovanju nacističnih in komunističnih zločinov. Je pisec več knjig. Eno je izdal pod psevdonimom, nato pa, zamaskiran, nastopil na televiziji in opeval odličnega zgodovinarja, »prvega, ki je preučeval organizirane zločine v času komunizma na Poljskem« – samega sebe. Med kampanjo so mu med drugim očitali, da naj bi bil stanovanje dobil v sumljivih okoliščinah, prav tako, da je bil v preteklosti nogometni huligan, po poročanju spletnega portala Onet pa povezan z zvodništvom, kar je zanikal.

Opisujejo ga kot evroskeptika, hkrati je velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa – tega je med predsedniško kampanjo obiskal v Beli hiši –, podporo pa mu je izrekel tudi madžarski premier Viktor Orbán.

Kaj druži takšne samodržce, ki zmagujejo na volitvah? »Avtoritarci zmagujejo, ker v dobi negotovosti obljubljajo jasnost. Ponujajo čustva namesto zapletenosti, identiteto namesto razprave, maščevanje namesto odgovornosti,« je odgovoril Staszewski. »Ko sredinske sile vladajo brez vizije ali govorijo v tehnokratskem jeziku, medtem ko se ljudje spoprijemajo z resničnimi stiskami, za seboj pustijo praznino. In to praznino vedno kdo zapolni.«

Zmaga Nawrockega je po mnenju Staszewskega skrb zbujajoča – za manjšine, vladavino prava, mednarodni ugled in demokratične institucije na Poljskem –, pomeni pa tudi dodaten pritisk na Tuskovo vlado. »Za simbolna dejanja in previdno politiko ni več prostora. Preveč je na tnalu,« je bil jasen. »Z volitvami 2023 je bil vladi dodeljen mandat za obnovo po opustošenju, ki ga je za seboj pustila PiS. Izid teh volitev je sporočilo javnosti, ki člane vlade opozarja: ’Zapravili ste ga.’«