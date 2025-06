»Rusija vsak dan laže«

Ukrajina poziva, da je čas za uvedbo sankcij proti Rusiji

Ruska vojska je izvedla nove obsežne napade z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadih na Odeso je bila ubita ena oseba, še štiri so bile ranjene. O ranjenih in škodi na infrastrukturi poročajo tudi iz Kijeva. Tarča nočnih napadov z droni je bilo tudi več ruskih regij.

V ruskem napadu na mesto Odesa je bil ubit 59-letni moški, še štiri osebe so bile ranjene, je na Telegramu sporočil guverner regije Oleg Kiper. "Nastala je tudi škoda na civilni infrastrukturi. (...) Rusi so zadeli porodnišnico, oddelek nujne medicinske pomoči in stanovanjske stavbe," je še opozoril in dodal, da so porodnišnico pravočasno evakuirali.

Več eksplozij je bilo slišati tudi v Kijevu. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo v ukrajinski prestolnici ranjenih več ljudi, nastala pa je tudi škoda na nekaterih stavbah in avtomobilih, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu na ruske napade poudaril, da bi se morali ZDA in Evropa odločno odzvati. Dodal je, da so Rusi ponoči nad Ukrajino izstrelili več kot 300 dronov in sedem raket, med njimi naj bi bili dve izdelani v Severni Koreji.

"Pomembno je, da se svet na tovrstne napade ne odzove z molkom, ampak s konkretnimi dejanji. Ukrepi ZDA, ki imajo moč, da Rusijo prisili k miru. Ukrepi Evrope, ki nima druge možnosti, kot da ostane močna," je še sporočil Zelenski.

"Rusija vsak dan laže o svoji želji po miru in vsak dan napada ljudi. Čas je za uvedbo sankcij. Čas je, da se Ukrajino podpre z orožjem. Čas je, da dokažemo, da ima demokracija moč," pa je po ruskih napadih na Telegramu zapisal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

O napadih z droni je medtem poročala tudi Rusija. Po navedbah tamkajšnjega obrambnega ministrstva je zračna obramba ponoči sestrelila 102 ukrajinska drona. Najmanj pet letališč po državi je zaradi napadov začasno omejilo promet, ob sklicevanju na ruske medije poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.