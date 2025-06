Se da? Seveda!

V nedeljo, 1. junija, je s Sicilije proti Gazi izplula jadrnica Madleen. Upravlja jo organizacija Freedom Flotilla Coalition (FFC), ladja pa pluje pod britansko zastavo. Na njej je bilo 12 ljudi, državljank in državljanov Francije (Baptiste Andre, Omar Faiad, Rima Hassan, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Reva Viard), Nemčije (Yasemin Acar), Nizozemske (Marco Van Rennes), Španije (Sergio Toribio), Švedske (Greta Thunberg), Brazilije (Thiago Avila) in Turčije (Şuayb Ordu).

Greta na jadrnici Madleen

V nedeljo, 1. junija, je s Sicilije proti Gazi izplula jadrnica Madleen. Upravlja jo organizacija Freedom Flotilla Coalition (FFC), ladja pa pluje pod britansko zastavo. Na njej je bilo 12 ljudi, državljank in državljanov Francije (Baptiste Andre, Omar Faiad, Rima Hassan, Pascal Maurieras, Yanis Mhamdi, Reva Viard), Nemčije (Yasemin Acar), Nizozemske (Marco Van Rennes), Španije (Sergio Toribio), Švedske (Greta Thunberg), Brazilije (Thiago Avila) in Turčije (Şuayb Ordu).

Na jadrnici so imeli simbolično količino humanitarne pomoči, njihov osrednji namen pa je bil okrepiti pozornost svetovne javnosti na ubijanje in stradanje v Gazi ter protičloveško obnašanje izraelskih oblasti. Namen so z genialno akcijo izpolnili v celoti.

V ponedeljek, 9. junija, okoli treh zjutraj, so ladjo ustavili izraelski vojaki, vdrli na krov in odpeljali jadrnico v izraelsko pristanišče. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da bodo aktiviste z letali vrnili v njihove domovine. Za zdaj so deportirali štiri, preostalim grozi proces.

Pozornost so pritegnili še z nečim.

FFC je takoj sporočila, da je Izrael nasilno prestregel njihovo ladjo na miroljubni plovbi. Na ladjo so se nezakonito vkrcali vojaki, ugrabili neoboroženo civilno posadko in samovoljno zaplenili tovor. Izrael je kršil mednarodno pravo tudi s tem, da je ladjo zaplenil v mednarodnih vodah, približno 200 kilometrov od obale Gaze.

Oblasti v matičnih državah 12 aktivistov so se takoj odzvale z obsodbami ravnanja izraelske vojske, veleposlaništva so ponudila pomoč svojim državljanom, britanska poslanka je napisala javno pismo svojemu zunanjemu ministru, generalna sekretarka Amnesty International je rekla, da aktivistom ne bi bilo treba tvegati svojih življenj, če bi izraelski zavezniki pretvorili svoje besede v ukrepe, s katerimi bi omogočili prihod pomoči v Gazo, posebna poročevalka Združenih narodov za človekove pravice na palestinskih ozemljih Francesca Albanese pa je pozvala še vse druge ladje, naj tudi one izzovejo pomorsko zaporo Gaze oziroma naj vsako sredozemsko pristanišče pošlje v Gazo ladje s pomočjo.

Je uresničljivo?

Po dolgem času je bil Izrael prisiljen v obrambo. Njegovi predstavniki nenadoma niso več brezbrižno razlagali le o svojih pravicah. Spričo sozvočnega mednarodnega pritiska so jecljaje zagotavljali, da so vsi potniki na varnem in nepoškodovani, izraelski zunanji minister je poskusil z bednim smešenjem, a je hitro odnehal.

Na mikro primeru je 12 ljudi okroglih 95 let po Gandhijevem pohodu za sol izpričalo, da je z odlično domišljeno akcijo mogoče zaustaviti Izrael in ga prisiliti k umiku, četudi za začetek le k drobnemu zadržanju, a s korakom v pravo smer.

V isti noči, ko je izraelska vojska zaplenila ladjo Madleen, so se iz Rusije in Ukrajine obstreljevali menda spet najmočneje. Rusija naj bi nad Ukrajino poslala rekordno število 480 brezpilotnikov. Večino naj bi jih Ukrajinci sestrelili. Rusi naj bi nad svojim ozemljem sestrelili 50 ukrajinskih brezpilotnikov.

Ruska vojska uporablja iranska brezpilotna letala za enkratno uporabo, ki so med najcenejšimi, eno stane okoli 50 tisoč evrov. V eni noči so Rusi in Ukrajinci pognali v zrak okoli 25 milijonov evrov.

Mesečni najem jadrnice s štirimi kabinami za deset ljudi, ki lahko pluje s Sicilije ali Krete do Gaze, stane okoli 15 tisoč evrov. Če bi bilo zavarovanje glede na namen še posebno drago, bi tak najem morda lahko dosegel ceno 50 tisoč evrov, kolikor je cena enega brezpilotnika.

Marca 2023 je nad Črnim morjem ruski lovec trčil v ameriško brezpilotno letalo, ki je strmoglavilo v morje. Stalo je 30 milijonov evrov.

Za denar, ki so ga v eni noči skurili nad Ukrajino in Rusijo, bi v Gazo lahko odplulo 500 jadrnic. To bi bil pritisk na Izrael, kot ga še ni bilo.

Edini razlog, da nas Sonce gravitacijsko privlači, je izjemno veliko število protonov in nevtronov v njem. Njihovo število pišemo s 60 ničlami. Vsak od njih privlači neznatno, skupaj pa delajo čuda, piše eden najuglednejših hrvaških fizikov Goran Senjanović.

Imamo primere, dokaze, merljive učinke, strategije in izračune. Vse je na voljo za izbiro.

