Podpiši peticijo. Ustavimo genocid.

Suspendirajmo trgovinski sporazum med EU in Izraelom

Že več kot leto in pol smo priča brutalni vojni, ki pustoši po Gazi. Izraelska vlada grozodejstva teroristične skupine Hamas, ki še vedno zadržuje talce, ni izkoristila za doseganje pravice, temveč za sprožitev uničujoče vojne proti palestinskemu ljudstvu. To je prvi genocid, ki se prenaša v živo na družbenih omrežjih. Vidimo ga skozi oči zdravnikov, ki delajo ob svetlobi baterijskih svetilk, staršev, ki iz ruševin rešujejo svoje otroke, in novinarjev, ki pred smrtjo pošiljajo svoja zadnja sporočila.

Dolgo časa smo lahko le gledali, delili, žalovali in se počutili nemočni.

Ubitih je bilo več kot 54.000 ljudi – večina civilistov. Več kot polovica vseh žrtev so ženske in otroci. Dva milijona ljudi – skoraj celotno prebivalstvo Gaze – je bilo razseljenih.

Izraelska vojska sistematično uničuje bolnišnice, šole in osnovno infrastrukturo. Ljudje so namerno izpostavljeni lakoti. Izraelska vlada blokira dostop do hrane, čiste vode in življenjsko pomembne humanitarne pomoči.

Medtem ko se vse to dogaja, EU Izrael še naprej nagrajuje s preferenčnim dostopom do trga prek pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Medtem ko padajo bombe in se trpljenje poglablja, gre 28,8 odstotka izraelskega izvoza v vrednosti 15,9 milijarde evrov na leto v EU – najpomembnejšo trgovinsko partnerico Izraela.

Vendar ta sporazum vsebuje pogoj – klavzulo o človekovih pravicah, ki obe strani zavezuje k spoštovanju temeljnih človekovih pravic, da lahko sporazum ostane veljaven. V tem trenutku je nesporno, da izraelska vlada sistematično in vztrajno krši človekove pravice.

Našli smo način, kako ukrepati: suspendirati trgovinski sporazum in povečati pritisk na Izrael, da ustavi genocid.

Že 17 držav EU je začelo uradno presojati skladnost Izraela z obveznostmi iz sporazuma, da ta ne krši človekovih pravic. Zdaj mora EU narediti naslednji korak.

S svojimi podpisi zahtevamo, da voditelji EU ukrepajo takoj. In sicer tako:

1. Kaja Kallas mora predlagati suspendiranje.

Kaja Kallas kot visoka predstavnica EU za zunanje zadeve vodi pregled izraelskih kršitev človekovih pravic. Pregled je predviden do 23. junija, vendar ni razloga, da bi čakali. Kaja Kallas mora takoj pozvati k suspendiranju trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom.

2. Evropska komisija mora glasovati za suspendiranje.

Sedemindvajset komisarjev, po eden iz vsake države članice EU, mora pospešiti postopek suspendiranja. Z navadno večino je potrebnih le 14 glasov, da se zadeva preda v končno glasovanje v Evropskem svetu.

3. Evropski svet mora dokončno potrditi suspendiranje.

Da so trgovinski privilegiji Izraela s prekinitvijo preferencialnega trgovinskega dela sporazuma suspendirani, mora za to glasovati kvalificirana večina 15 držav članic, ki predstavljajo vsaj 65 odstotkov prebivalstva EU.

EU je v preteklosti že suspendirala trgovinske sporazume zaradi kršitev človekovih pravic – za veliko manjše kršitve, kot jih zdaj vidimo v Gazi. Zdaj je čas, da naredimo tisto, kar bi morali že zdavnaj: suspendirajmo trgovinski sporazum med EU in Izraelom.

Podpiši peticijo. Ustavimo genocid.

(Besedilo peticije, ki jo je pripravila skupnost My Voice, My Choice, lahko podpišete na naslovu: https:// sign.myvoice-mychoice.org/forms/ stop_gaza_genocide_slo)

POVEZAVA DO GLAVNEGA ČLANKA >>