Maribor šampion?

Zavračanje, zgražanje in nacionalizem na mariborskih ulicah

© Marko Pigac

Minulo soboto se je v Mariboru paradne povorke po navedbah organizatorjev udeležilo okoli 350 ljudi, med njimi minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, udeležence povorke pa je v drugem največjem slovenskem mestu pričakala skupina v veliki večini mladoletnih fantov, domnevno članov »domoljubnega« in »rodoljubnega« gibanja Slovenski red, ki so se po Mariboru sprehodili s transparentom z napisom »Bodite ponosni na narod, ne na greh«.

Na protishod je med drugim vabil Instagram in TikTok profil Odkrita Slovenija, za katerim stoji Sandi Žnidaršič, predsednik lokalnega odbora SDS Loška dolina. Pred povorko je podmladek SDS objavil posnetek na družbenih omrežjih, v katerem je predsednik podmladka Luka Simonič povedal, da je »Maribor dom vijolične in rumene, nikoli ne mavrične in zelene. Dejstvo: mavrica je samo na nebu.«

A vrnimo se k omenjenemu združenju. Domnevno naj bi šlo za skupino mladcev, ki radi nadlegujejo tudi knjigarno Mariborka založbe VigeVageKnjige v središču mesta. Večkrat so jo napadli že junija lani, ko so pred knjigarno izobesili mavrično zastavo – prvič so zastavo nasilno odtrgali, jo nato večkrat skušali odstraniti, pljuvali so nanjo in pred knjigarno nacistično pozdravljali, v enem primeru pa so osebi, zaposleni v knjigarni, celo grozili s škarjami ... Novembra se je napad ponovil, ko je zaposlene pri vratih pričakal grafit »Smrt pedrom«, ki je tam še danes. V knjigarni so namreč ocenili, da bi si ga bilo najbolj smotrno prilastiti kot umetniško inštalacijo.

»Kaj se dogaja v Mariboru? Spremljamo mladoletno mularijo, ki služi kot ’kanonfuter’, saj sploh ne vedo, kaj govorijo in počnejo. Obenem pa se mestna občina in njeni pristojni organi obupno premalo ukvarjajo s tem problemom,« je bila jasna Anja Zag Golob, pesnica in urednica založbe VigeVageKnjige. »Če leta in leta ne namenjaš sredstev za ’mehko tkivo’ družbe – se pravi za šolstvo, prostočasne dejavnosti, kulturo, šport, ranljive skupine ... –, potem pač dobiš otroke, polne testosterona, ki ga lahko kanalizirajo samo v fitnes in v toksično moškost. To se nam dogaja.«

Parada veselja in ljubezni na mariborskih ulicah

© Marko Pigac

V ponedeljek je založba s partnerji organizirala Mavrični dan. Dogodek je vseboval koncert, razpravo in delavnice, začel pa se je z razvitjem mavrične zastave pred knjigarno, ki se ga je kot slavnostna govornica udeležila predsednica države Nataša Pirc Musar. »Parada ponosa izraža strpnost med nami,« je na dogodku povedala predsednica. »Tisti, ki trgajo mavrične zastave, so nasprotje tega. Pravice marginaliziranih, pravice manjšin so tiste, ki so v demokratični družbi izjemno pomembne, zato je treba vedno povzdigniti glas, ko jih poskušajo zatirati.«

Predsednica, ki se je zavezala, da bo vsak paradni mesec na pročelju predsedniške palače izobesila mavrično zastavo in je bila pred dvema letoma prva predsednica države, ki je nagovorila udeležence povorke v Ljubljani, je tako naredila še en pomemben, simboličen korak. Ta je toliko močnejši v luči aktualnih napadov na parade ponosa po svetu – na Madžarskem so jo letos recimo prepovedali, v Ameriki, kjer so parade močno komercializirane, pa poročajo o umikanju sponzorjev zaradi vse večje družbene nastrojenosti zoper mavrično skupnost.

Udeležence mariborske povorke je podobna skupina fantov s slovenskimi zastavami pričakala že predlani. Tovrstni izpadi pa niso več tuji niti ljubljanski paradi ponosa, ki bo potekala to soboto, 14. junija.