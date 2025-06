Društvo za tradicionalne vrednote se je zavarovalo s samoukinitvijo 

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki je promoviralo identitarne ideje, koketiralo z etno-nacionalističnimi belskimi gibanji in pod bivšo Janševo vlado celo dobilo status delovanja v javnem interesu kulture, je bilo 30. maja letos ukinjeno. Obraz društva je bil Urban Purgar, član Rumenih jopičev, ki je bil zaradi nasilništva zaprt, avgusta 2021 pa je objavil tvit »Hitler je heroj«.

Že ugasnjena »Nacionalna agencija« z dotičnim žaljivim člankom.

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, ki je promoviralo identitarne ideje, koketiralo z etno-nacionalističnimi belskimi gibanji in pod bivšo Janševo vlado celo dobilo status delovanja v javnem interesu kulture, je bilo 30. maja letos ukinjeno. Obraz društva je bil Urban Purgar, član Rumenih jopičev, ki je bil zaradi nasilništva zaprt, avgusta 2021 pa je objavil tvit »Hitler je heroj«.

Ukinitev društva je verjetno povezana z odškodninsko tožbo, ki jo je zoper društvo sprožila pravnica, aktivistka in soustanoviteljica Pravne mreže za varstvo demokracije Barbara Rajgelj, sicer docentka na Fakulteti za družbene vede. Društvo je prek Nacionalne tiskovne agencije (NTA), katere izdajatelj je bilo, 6. julija 2023 objavilo »članek« z naslovom »Ekskluzivno! Vodja Pravne mreže za varstvo demokracije Barbara Rajgelj naj bi spolno nadlegovala dekleta zaposlene v nekdanji kavarni Open v Ljubljani«. Članek so isti dan povzeli na portalu Nova24tv. si, katerega izdajatelj je Nova hiša, ki je tudi v solasti vidnih članov SDS, vključno z Janezom Janšo.

Objava člankov se je pojavila le nekaj ur pred okroglo mizo, ki jo je 6. julija 2023 organiziralo predstavništvo evropske komisije v Sloveniji na temo Poročila o stanju pravne države. Na pogovoru, ki je osvetlil sporne, celo neustavne poteze Janševe vlade na področjih medijev in demokracije, so ob pravnici Barbari Rajgelj sodelovali Ksenija Horvat (RTV), Lenart Kučić (kulturno ministrstvo), Matej Avbelj (Nova univerza) in predstavnik Komisije Audrius Perkauskas. Janša je tik pred začetkom pogovora poobjavil članek NTA o Barbari Rajgelj na omrežju Twitter (zdaj X) s pripisom: »Če tole drži, potem je nujno postaviti evropski komisiji poslansko vprašanje, zakaj predstavništvo komisije v Sloveniji to podpira?«

Zaradi neresničnih in skrajno žaljivih obtožb o spolnem nadlegovanju je Barbara Rajgelj zahtevala umik člankov, kar je sodišče z začasno odredbo odredilo. Hkrati je zoper Purgarjevo društvo in Novo hišo vložila odškodninski tožbi: od društva je zahtevala 10.000 evrov in 11.000 evrov od Nove hiše, ki je navedbe ponovila vsaj v dveh člankih. »Od vsega začetka je bil moj namen s tožbo doseči prenehanje delovanja društva, saj je bilo jasno, da nima denarja za poplačilo škode. Alternativa samoukinitvi je bil torej stečaj,« komentira tožnica, ki jo zastopa odvetnica Jasna Zakonjšek.

Bila sta dva naroka. Na prvega je prišel le odvetnik društva Domen Gorenšek s pojasnilom, da je ena od strank v Bruslju (šlo naj bi za Žana Žalca, ki je pomočnik evroposlanca SDS Branka Grimsa), druga stranka (Purgar) pa da je zbolela. Na drugem naroku 6. junija je Purgar kot zakoniti zastopnik predložil sklep o izbrisu društva. Barbara Rajgelj bo verjetno zdaj tožila odgovorne posameznike, narokov v tožbi zoper Novo hišo pa še ni bilo.

Barbara Rajgelj opozarja na ključno anomalijo: »Primer jasno kaže, da slovensko pravo ne vsebuje primernih sredstev za zaščito pred tistimi, ki ljudem povzročajo največ škode. Ne glede na škodljive posledice in podlost laži, ki jih naklepno širijo, jih pred pravnimi sankcijami varuje ščit praznih besed, kot so ’Če tole drži’.« Ključni »razpečevalec« tega članka, Janez Janša, ki ima na omrežju X zdaj več kot 123.000 sledilcev, zna uporabljati pogojnike in druge besede, ki pomenijo pravno nepregonljivost, četudi je vsebinsko takšna komunikacija izjemno škodljiva.