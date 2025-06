Nevarnost / Pokrovi avtomobilskih motorjev so vsako leto za pol centimetra višji

Vozniki avtomobilov z visokim sprednjim delom ne vidijo otrok, starih do devet let

Po ugotovitvah nove raziskave višina sprednjih pokrovov novih avtomobilov v Evropi povprečno narašča za pol centimetra na leto, kar je posledica vse večje prodaje športnih terencev, t. i. SUV-jev. Pri preizkusih, ki jih opravila evropska organizacija T&E, se je pokazalo, da vozniki v vozilih z najvišjimi pokrovi motorjev pred seboj niso mogli videti otrok, starih celo do devet let. podatki za Slovenijo pa kažejo, da je povprečna višina pokrova motorja pri novih avtomobilih celo nekoliko višja od povprečja držav EU.

Na najnovejšo analizo organizacije T&E so danes opozorili iz okoljske organizacije Focus oziroma v celotni Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP), katere del je Focus. Analiza, v katero so bile vključene države EU, Velika Britanija in Norveška, je pokazala, so bili leta 2024 pokrovi motorjev novih avtomobilov v povprečju visoki 83,8 cm, še leta 2010 pa 76,9 cm. To naraščanje višine sovpada z rastjo prodaje športnih terencev z 10 odstotkov evropskega trga leta 2012 na 56 odstotkov lani.

Da so rezultati analize skrajno zaskrbljujoči in kažejo na varnostno problematičnost višanja sprednjih delov vozil, opozarjajo v KTPP. Izpostavljajo več ključnih poudarkov iz poročila T&E. »V prometnih nesrečah avtomobili z visokim sprednjim delom običajno zadenejo odrasle pešce nad njihovim težiščem, zaradi česar pogosto najprej zadenejo življenjsko pomembne organe. Višji je sprednji del vozila, večja je verjetnost, da bo oseba pri hitrosti do 50 km/h padla pod avtomobil, namesto da bi jo ta odbil vstran.«

Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP)

Analiza prometnih nesreč v Belgiji s 300.000 udeleženimi v prometu, je pokazala, da se z deset centimetrov višjim pokrovom motorja (90 cm namesto 80 cm) tveganje smrti za pešce, kolesarje in druge ranljive udeležence v prometu poveča kar za 27 odstotkov. Ob tem izpostavimo, da evropska in nacionalna zakonodaja trenutno ne omejujeta višine pokrovov motorjev.

Višina sprednjih delov vozil seveda ovira tudi, koliko voznik ali voznica vidita pred avto. »S preizkusi, ki jih je naročila organizacija T&E, je bilo ugotovljeno, da voznik avtomobila Ram TRX, ki ima najvišji sprednji del v EU in Veliki Britaniji, ne vidi otrok, starih do devet let, ki stojijo neposredno pred njim, medtem ko voznik avtomobila Land Rover Defender ne vidi otrok, starih do štiri leta in pol,« povzemajo pri KTPP.

Posebej izpostavljajo Slovenijo: pri nas je povprečna višina pokrova motorja pri novih avtomobilih celo nekoliko višja od povprečja držav EU, Velike Britanije in Norveške, med letoma 2010 in 2024 se je povečala s 77,77 cm na 84,03 centimetrov - ob podatku, da se je delež terencev med novimi vozili v Sloveniji povzpel s 35 v letu 2019 na 45 odstotkov v letu 2023.

Evropska in nacionalna zakonodaja trenutno ne omejujeta višine pokrovov motorjev, nevladne organizacije pa zdaj zahtevajo omejitev višine pokrovov motorja.

»Predimenzionirana vozila nimajo mesta v gosto naseljenih urbanih okoljih, kjer živijo in se igrajo otroci, kjer se ljudje gibljejo peš ali s kolesom,« komentira Katjuša Šavc iz Focusa, ki je ob slovenske Koalicije za trajnostno prometno politiko tudi član evropske koalicije Clean Cities Campaign. »Avtomobilska industrija in prodajalci zavestno spodbujajo rast prodaje športnih terencev, saj imajo prav na teh vozilih najvišje dobičke. Gre za strategijo, ki na račun večjega zaslužka brez zadržkov ogroža prometno varnost in onesnažuje okolje. Ko se avtomobili višajo, širijo in težijo, to ni naključje – gre za načrtno trženjsko strategijo proizvajalcev in prodajalcev, ki z velikimi vozili ustvarjajo največje marže.« Mesta bi se po Šarc lahko z odloki borila proti rabi teh vozil in omejevala njihov dostop. »Uvedla bi lahko posebne prometne režime, ki velikim SUV-jem in drugim težkim vozilom onemogočajo vožnjo po občutljivih območjih – okrog šol, vrtcev, bolnišnic in v mestnih središčih. Prav tako bi lahko uvedla progresivne parkirnine in davke, ki odražajo velikost, težo in vpliv vozila na prostor ter varnost.«

Med letoma 2010 in 2024 se je v Sloveniji povprečna višina pokrova motorja povečala s 77,77 cm na 84,03 centimetrov.

Organizacija T&E in člani mreže Clean Cities Campaign so EU in Veliko Britanijo pozvali, naj do leta 2035 v okviru svežnja reform določita maksimalno višino pokrova motorja. Študija priporoča, da se določi maksimalna višina 85 centimetrov, dovolj dolgo prehodno obdobje (2035) pa po mnenju organizacij omogoča prilagoditve proizvodnje in oblikovanja.