Iran / »Izrael bo obžaloval svoj napad«

Odnosi med državama so posebej zaostreni od začetka vojne v Gazi

Iran je današnji napad Izraela označil za vojno napoved. Iranski predsednik Masud Pezeškian je poudaril, da bo Izrael obžaloval svoj napad. Zunanji minister islamske republike Abas Aragči pa je v pismu Združenim narodom zahteval sklic nujne seje Varnostnega sveta. Napadi se medtem nadaljujejo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izrael je danes po lastnih navedbah ciljal okoli sto tarč znotraj Irana, povezanih z vojsko in jedrskim programom. Eksplozije je bilo slišati v Teheranu in drugih mestih po državi. Napadli so tudi naseljena območja. Iran je v odgovor proti Izraelu izstrelil drone, ki pa naj bi jih Izrael sestrelil zunaj svojih meja. Pri tem je vlogo igrala tudi Jordanija, vzhodna soseda Izraela.

Izrael napad opravičuje z domnevnimi načrti Irana na področju razvoja jedrskega orožja, zato je med drugim napadel objekt za bogatenje urana in ubil več jedrskih znanstvenikov.

Odnosi med državama so posebej zaostreni od začetka vojne v Gazi, v tem času sta se tudi nekajkrat medsebojno napadli.

Napad je sledil četrtkovi odločitvi sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki je ob nasprotovanju Kitajske in Rusije sprejel resolucijo, v kateri obsoja Iran zaradi neizpolnjevanja obveznosti.

V resoluciji, ki so jo pripravile ZDA, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija, so poudarili, da IAEA ne more zagotoviti, da je iranski jedrski program izključno miroljuben, zaradi česar se pojavljajo vprašanja, ki so v pristojnosti Varnostnega sveta ZN, ki lahko pripravi sankcije.

V Teheranu so prepričani, da svet zdaj bolje razume iransko vztrajanje pri pravici do bogatenja urana, jedrske tehnologije in raketne moči, je danes sporočila iranska vlada.

Iranski predsednik Masud Pezeškian pa je poudaril, da bo Izrael obžaloval svoj napad na Iran. "Iranski narod in državni uradniki spričo tega zločina ne bodo ostali tiho, legitimen in močan odgovor Islamske republike pa bo prisilil sovražnika, da bo obžaloval svoje neumno dejanje," je povedal.

Zaradi izraelskih napadov so v Iranu uvedli začasne omejitve dostopa do interneta. Te bodo po navedbah iranskega ministrstva za komunikacije odpravljene, "ko se bo vzpostavila normalna situacija".

